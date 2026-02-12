У Німеччині вразили ставленням до діалогу Мерца з Путіним: що відбувається

Більшість громадян Німеччини висловлює схвалення ідеї проведення прямих переговорів між канцлером Фрідріхом Мерцем і російським президентом Володимиром Путіним. Такі дані наводить опитування YouGov, опубліковане на сайті n-tv.

Фото: з відкритих джерел

За результатами дослідження, 58% німців підтримують або цілком схвалюють ініціативу прямих переговорів Мерца з Путіним, тоді як 26% респондентів висловили категоричну незгоду.

Найбільш активну підтримку ідея отримала серед виборців Християнсько-демократичного союзу (ХДС): 64% прихильників партії заявили, що вони підтримують проведення переговорів. Для порівняння, серед прихильників "Лівої партії" підтримка значно нижча – лише 47%.

Журналісти зазначають, що такі настрої у суспільстві відображають ширшу політичну картину Німеччини, де питання відносин із Росією і способів мирного врегулювання конфлікту викликають активне обговорення серед громадян та політичних сил.

Раніше, за даними іншого опитування, проведеного компанією Insa на замовлення видання Bild, понад половина німців підтримує посилення допомоги Україні. Зокрема, 28% респондентів вважають, що підтримка повинна включати як фінансову, так і військову допомогу.

Ще 12% опитаних виступають за надання Україні тільки фінансової або лише військової допомоги, тоді як 35% німців не хочуть бачити жодного подальшого втручання чи підтримки з боку Західних країн.

