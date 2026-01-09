В Германии посчитали украинских мужчин и сказали, собираются ли их высылать

В Германии в настоящее время находятся более 320 тысяч мужчин с украинским гражданством.

Украинцы в Германии. Фото: из открытых источников

Немецкие власти не рассматривают возможность их принудительного возвращения в Украину. Об этом сообщает DW со ссылкой на официальный ответ федерального правительства по запросу партии "Альтернатива для Германии".

По состоянию на конец октября в стране проживало около 328 тысяч украинских мужчин, включая тех, кто прибыл в Германию еще до начала полномасштабной войны. При этом правительство отмечает, что не владеет информацией, сколько из них подлежит мобилизации по украинскому законодательству.

По официальным данным, около 87 тысяч украинских мужчин в Германии из возрастной группы 18–24 года, которая в Украине не подлежит мобилизации. Наибольшую долю составляют мужчины от 25 до 45 лет — около 168 тысяч. Еще примерно 73 тысяч имеют возраст от 46 до 60 лет. Данные о количестве лиц старше 60 лет в ответе не приводятся.

Комментируя возможность их депортации, правительство ФРГ объяснило, что принудительное выдворение возможно только в случаях отсутствия законных оснований для пребывания в стране или по решению суда в рамках международного правового сотрудничества по конкретным уголовным делам.

Кроме того, в ответе подчеркивается, что германское законодательство не допускает экстрадиции иностранцев исключительно из-за уклонения от военной службы в стране происхождения. Такая процедура возможна только при наличии двустороннего договора о выдаче, которого нет между Германией и Украиной.

Как ранее сообщал портал "Комментарии", канцлер Германии Фридрих Мерц сделал резкое заявление об украинских мужчинах, во время войны выезжающих за границу. По его словам, украинские военнообязанные мужчины не должны уезжать в ЕС, а должны проходить военную службу в Украине.