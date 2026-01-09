У Німеччині порахували українських чоловіків та сказали, чи збираються їх висилати

У Німеччині нині перебувають понад 320 тисяч чоловіків з українським громадянством.

Українці в Німеччині. Фото: з відкритих джерел

Німецька влада не розглядає можливість їхнього примусового повернення в Україну. Про це повідомляє DW з посиланням на офіційну відповідь федерального уряду на запит партії "Альтернатива для Німеччини".

Станом на кінець жовтня в країні проживали близько 328 тисяч українських чоловіків, включно з тими, хто прибув до Німеччини ще до початку повномасштабної війни. При цьому уряд зазначає, що не володіє інформацією, скільки з них підлягають мобілізації за українським законодавством.

За офіційними даними, приблизно 87 тисяч українських чоловіків у Німеччині з вікової групи 18–24 роки, яка в Україні не підлягає мобілізації. Найбільшу частку становлять чоловіки віком від 25 до 45 років — близько 168 тисяч. Ще приблизно 73 тисячі мають вік від 46 до 60 років. Дані щодо кількості осіб старше 60 років у відповіді не наводяться.

Коментуючи можливість їхньої депортації, уряд ФРН пояснив, що примусове видворення можливе лише у випадках відсутності законних підстав для перебування в країні або за рішенням суду в межах міжнародного правового співробітництва щодо конкретних кримінальних справ.

Крім того, у відповіді підкреслюється, що німецьке законодавство не допускає екстрадиції іноземців виключно через ухилення від військової служби в країні походження. Така процедура можлива лише за наявності двостороннього договору про видачу, якого між Німеччиною та Україною немає.

Як раніше повідомляв портал "Коментарі", канцлер Німеччини Фрідріх Мерц зробив різку заяву про українських чоловіків, які під час війни виїжджають за кордон. За його словами, українські військовозобов’язані чоловіки не мають їхати до ЄС, а повинні проходити військову службу в Україні.