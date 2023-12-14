В Германии поймали российского шпиона: что он делал

В Германии задержали полковника Бундесвера, продававшего ФСБ РФ информацию о тактике и потерях Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает издание Bild, передает портал "Комментарии".

В Германии судят российского шпиона. Фото из открытых источников

Сообщается, что за "слив" данных российской спецслужбе шпион получил 850 тысяч евро.

В работе на ФСБ подозревается 52-летний полковник Бундесвера Карстен Л. Как сообщает издание, полковник руководил отделом безопасности Федеральной разведывательной службы Германии.

Задержанному предъявлены обвинения в государственной измене и разглашении государственной тайны. Шпиону "светит" пожизненное заключение.

По информации Bild, полковника немецкой спецслужбы завербовал бизнесмен из РФ. Бизнесмену удалось убедить офицера, что продажа тайной информации об ВСУ пойдет на пользу как Германии, так и России.

Отмечается, что в октябре 2022 года полковник похитил на работе четыре файла с закрытой информацией о тактике, потерях и тайных операциях ВСУ, после чего продал их российскому бизнесмену, поддерживавшему связь с ФСБ.

Немецкие правоохранители задержали шпиона в декабре прошлого года. Завербовавшего полковника российского бизнесмена арестовали в США. Он и рассказал обо всем.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Россия активизировала в Украине сеть шпионов, сотрудники СБУ активно работают с этим, заявил секретарь СНБО Алексей Данилов. Секретарь СНБО отметил, что цель российских агентов – "вбить клин между политическим и военным руководством Украины, а также разжечь антиправительственные настроения среди населения". По словам Данилова, РФ пытается "распространить дезинформацию и пропаганду, чтобы дестабилизировать ситуацию в Украине".

