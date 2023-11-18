В Германии предлагают сделать уступки для украинцев: о чем идет речь и кого это коснется

В правительстве Германии предлагается сделать уступки для беженцев из Украины. В частности, призывают брать украинцев на работу без достаточного уровня немецкого языка, что раньше было практически невозможным. Как передает портал "Комментарии", такое предложение во время интервью "Welt am Sonntag" озвучил министр труда Германии Губертус Хайль.

Германия. Фото: из открытых источников

Немецкий министр заявил, что в правительстве будут делать все возможное, чтобы украинские беженцы как можно скорее трудоустроились в Германии. По его мнению, "работодатели были готовы нанять людей, даже если у них лишь базовые знания немецкого языка".

Хайль выразил мнение, что беженцы могут учить язык не только на курсах, но и во время работы. Он добавил, что уже 100 тысяч украинцев окончили интеграционные курсы немецкого языка. Еще столько же беженцев закончат курсы в ближайшее время.

По словам Хайля, немецкие центры занятости будут приглашать людей через более короткие и более регулярные промежутки времени.

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Также издание "Комментарии" сообщало – из-за войны, развязанной Россией в Украине, согласно данным ООН, в мире критически выросло число беженцев. Только из нашей страны за прошлый год выехало 5,7 млн человек. В том числе представители бизнеса. Оставшиеся среди основных проблем называют продолжающееся полномасштабное вторжение РФ, коррупцию, безработицу, разрушения. Ну, а выехавшие пытаются закрепиться в тех странах, куда перебрались. Эксперты рассказали изданию "Комментарии", что это за страны, какую работу там находят украинцы, какие бизнесы открывают – и что сделать, чтобы после войны они вернулись на Родину.



