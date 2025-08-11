В Германии предлагают Украине отдать России территории: Киев отреагировал

Немецким ультраправым правильно было бы распоряжаться тем, что им принадлежит, а не предлагать уступки территориями Украины. Такое заявление в соцсети Х сделал посол Украины в Германии Алексей Макеев.

Алексей Макеев. Фото: из открытых источников

Посол таким образом отреагировал на интервью сопредседателя ультраправой партии "Альтернатива для Германии" Тино Хрупаллы, который заявил, что уступка Украины территориями является лучшей альтернативой привлечения Германии в войну.

Макеев назвал такие заявления "диванной дипломатией правых экстремистов, любителей России и ксенофобов".

"Моя рекомендация всем диванным дипломатам и "экспертам": отдавайте только то, что принадлежит вам или с чем вы связаны. Например, свою семью. Ваших детей. Ваш дом", – написал он.

"Господин Хрупалла спрашивает: а, какая альтернатива? Альтернативой было бы спросить своих избирателей в избирательном округе Гёрлиц, может ли он уступить Гёрлиц или всю Саксонию России, чтобы воцарился "мир", – добавил посол.

Интересно, что в этом же интервью Хрупалла заявил, что украинские беженцы в Германии получают "гражданскую помощь" (Bürgergeld) "несправедливым образом" и "должны вернуться в свою страну".

