Немецкая лидерка "Альянса Сары Вагенкнехт", которую называют "подругой Путина", предложила собственный "мирный план" окончания войны в Украине. Немецкие СМИ назвали "мирную инициативу" Вагенкнехт такой, которая понравится российскому диктатору Владимиру Путину.



Сара Вагенкнехт. Фото из открытых источников

В интервью изданию Tagesspiegel Сара Вагенкнехт рассказала о своем "мирном плане" о войне в Украине. Немецкий политический деятель предлагает Путину немедленно остановить огонь на линии фронта, после того как Запад "прекратит поставки оружия" Украине.

Следующим шагом Вагенкнехт назвала вопросы оккупированных территорий. По ее словам, "тогда придется договариваться о том, что будет в тех районах, где сейчас находятся россияне". Вагенкнехт предлагает провести референдум в Крыму и Донбассе под наблюдением ООН, в котором оккупированное население должно определиться, к какой стране оно принадлежит.

Политическая деятельница требует от Украины "готовности к компромиссу" отметив, что Киев должен будет идти на переговоры, а также поставила под сомнение членство Украины в НАТО. Вместо этим Вагенкнехт не указала уступок, на которые должен пойти российский диктатор Владимир Путин.

Немецкое издание BILD проанализировало "мирный план" Сары Вагенкнехт и считает, что такая инициатива немецкого политического деятеля "порадует Путина", поскольку Россия получит незаконно оккупирующие территории.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Сара Вагенкнехт требовала от канцлера Германии Олафа Шольца срочно позвонить по телефону Зеленскому и запретить Украине использовать немецкую технику в наступлении на Курскую область.

Также "Комментарии" писали о Зеленском, который назвал слабое место Путина, которое заставит российского диктатора закончить войну в Украине.