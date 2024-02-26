В Германии предупредили, что РФ может устроить «охоту» в их стране

По информации издания, в Германии с начала 2022 года получили политическое убежище 1900 россиян. Именно они, по мнению журналистов, на данный момент подвергаются наибольшему риску из-за своей деятельности, направленной против войны с Украиной или защиты прав людей и борьбы за демократию в России.

Нэнси Фрезер

При этом в правоохранительных органах Германии сообщили, что российскими спецслужбами и их агентами действительно могут готовиться операции по похищению и даже убийства своих граждан за рубежом.

Как подчеркнула глава МВД Нэнси Фрезер, те люди, которые выступают против режима российского диктатора Владимира Путина подвергаются опасности, которая действительно велика. По ее словам, некоторые россияне нашли политическое убежище в Германии, и страна сейчас делает все для того, чтобы эти люди и дальше были в безопасности.

"Мы знаем, что разжигатель войны Путин не остановится ни перед чем",

– подчеркнула Нэнси Фезер.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в Главном управлении разведки МОУ подтвердили гибель 28-летнего российского пилота Максима Кузьминова, похитившего у Вооруженных сил РФ вертолет Ми-8 и перегнавшего его в Украину. "Можем подтвердить факт смерти", — заявил представитель ГУР Андрей Юсов. Перед тем испанские медиа сообщали о том, что в городке Ла-Вильяхойоса в Аликанте обнаружено тело расстрелянного лица, вероятно, российского летчика.

Кремлевское же издание Il Corrispondente написало, что Кузьминов был застрелен 12 выстрелами, а затем его переехало авто убийц. Также пропагандистские СМИ писали, что на теле мужчины якобы было найдено 100 000 евро.





