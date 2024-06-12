В Германии пригрозили Путину своей армией и не только

Экс-министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль призывает применять более жесткий подход к РФ. Он отметил, что когда будет угроза, что Украина проиграет войну, "из разговора" нельзя исключать и участие в ней немецких солдат.

Зигмар Габриэль (фото из открытых источников)

"Я не думал, что мне придется это говорить: но нам придется снова победить Россию так, как мы это сделали с Советским Союзом в холодной войне. Путин должен осознать, насколько мы серьезны... Нам нужен четкий сигнал Путину: прекратите эту войну — или мы передадим ее вам", — обнародовало его комментарий ntv.de.

Зигмар Габриэль добавляет, что не давал бы обещания президенту РФ Владимиру Путину, что власти Германии не будут закрывать небо над Украиной немецкими системами противоракетной обороны "с помощью Бундесвера".

"Никто не хочет вести Бундесвер в войну. Но если вырастет опасность того, что Украина проиграет, то это также разрушит нашу нынешнюю жизнь в мире и безопасности в Европе ", — говорит Габриэль.

Политик продолжил, что захватнический план Путина уже давно вышел за пределы Украины

"Вот почему нам приходится противостоять России гораздо жестче, чем до сих пор", — объясняет он.

Политик продолжил, что союзникам не нужно сообщать врагам о том, что он будет делать дальше.

"Если существует серьезный риск того, что Украина проигрывает войну, я не исключал бы ничего из разговора с российским президентом… странная западная тактика — всегда публично информировать врага о том, чего мы не будем делать… В войне всегда опасна эскалация. Но я больше боюсь эскалации , которую спровоцирует наша слабость", — говорит Габриэль.

Политик призывает коллег на Западе к двойной стратегии.

"Противостоять Путину железной ногой и одновременно искать форматы дискуссий и, таким образом, пути выхода из войны… Помимо конференции в Швейцарии, существует необходимость второй мирной конференции, в которой будут участвовать и российские собеседники. Западу и Украине нужны США как ведущее государство, "Русский Альянс "должен возглавить Китай", — заключил он.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в Германии объяснили, что будет, если западное оружие будет уничтожать российские самолеты на территории РФ