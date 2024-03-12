В Германии пригрозили Шольцу расследованием. При чем здесь Украина

В оппозиционном блоке напомнили, что Олаф Шольц категорически отказался предоставлять Украине дальнобойные ракеты, заявляя, что таким образом Германия будет втянута в войну с Россией. Кроме того, он подчеркивал, что в случае передачи ракет "Таурус" немецкие военные должны присутствовать в Украине, чтобы программировать цели.

Олаф Шольц

В то же время, отмечает Добриндт, в обнародованном россиянами разговоре немецких генералов указано, что украинцы могут запускать ракеты "Таурус" и без помощи немецкой стороны. То есть, подчеркнул депутат, все заявления Шольца и его предостережения по поводу предоставления Украине дальнобойных ракет не соответствуют действительности.

Добриндт сообщил, что расследование, которое хочет запустить оппозиционный блок, будет направлено на изучение того, почему Шольц сделал такие заявления, которые не подтверждают военные. Депутат считает, что канцлер должен объяснить депутатам, был ли он дезинформирован по немецким ракетам, или он просто не знал фактов, которые озвучили немецкие генералы, или намеренно ввел сообщество в заблуждение.

По словам депутата, оппозиция будет давить на Шольца и потребует ответов от него во время его выступления в парламенте в среду.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Украина практически с первых дней полномасштабного вторжения России в Украину просит у Германии предоставить ей дальнобойные ракеты "Тауруса". Примечательно, что на сторону Киева стали оппозиционные депутаты, считающие, что именно эти ракеты могут переломить ход войны, потому что с их помощью можно уничтожить Крымский мост.

Канцлер Германии Олаф Шольц категорически отказывается предоставить Украине дальнобойные ракеты, постоянно придумывая все новые и новые поводы для отказов.



