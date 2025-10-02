В Германии признали свое тотальное фиаско перед атаками РФ: что произошло

Германия официально признала, что страна пока не способна сбивать фиксируемые над ее территорией дроны, сообщает Bild.

Фото: из открытых источников

В последнее время немецкие службы безопасности обнаружили многочисленные пролеты беспилотников над важными объектами инфраструктуры: в частности над верфями в Киле, нефтеперерабатывающим заводом в Хайде, военными базами в районе Ростока и предприятиями компании Airbus. Некоторые из атак были организованы в виде одновременных групповых пролетов, а маршруты части дронов, по предварительным данным, ведут к кораблю под иностранным флагом в Балтийском море, двигавшемся в направлении России.

Немецкие военные и службы пока не обладают технической возможностью перехватывать эти воздушные объекты. Основная причина — отсутствие современной системы противовоздушной и противодронной обороны, которая была сокращена еще в 2010 году. Сегодня ее приходится фактически строить с нуля. Также существует риск для гражданского населения в случае падения обломков после уничтожения дрона в воздухе.

Федеральный министр внутренних дел Александр Добриндт назвал эту ситуацию "тревожным предупреждением", а премьер земли Шлезвиг-Гольштейн Даниэль Гюнтер подчеркнул, что подобные беспилотные активности в странах ЕС направлены на усугубление нестабильности и являются составляющей гибридной войны.

Реакция союзников не заставила себя ждать — Соединенные Штаты направили в Норвегию самолеты-разведчики P-8 Poseidon для усиления контроля воздушного пространства в регионе Балтийского моря в рамках обязательств НАТО.

Ранее CNN указывало на три главные угрозы гибридной агрессии Кремля против Европы, отметив, что волна атак активизировалась после визита Путина в Китай. В свою очередь, The New York Times предупреждало: Россия годами тестировала обороноспособность Альянса с помощью саботажа, кибератак и фейковых информационных кампаний, но сейчас все чаще прибегает к открытым провокациям.

Как уже писали "Комментарии", армия РФ начала целенаправленно поражать объекты атомной энергетики в Украине — накануне под сильным ударом оказалась Черниговская область. Об этом в эфире сообщил военный эксперт Михаил Жирохов.