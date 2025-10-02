logo

BTC/USD

118843

ETH/USD

4390.98

USD/UAH

41.22

EUR/UAH

48.37

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Германия В Германии признали свое тотальное фиаско перед атаками РФ: что произошло
commentss НОВОСТИ Все новости

В Германии признали свое тотальное фиаско перед атаками РФ: что произошло

В Германии фиксируют дроны над стратегическими объектами, но из-за нехватки эффективной ПВО страна пока не способна их перехватывать.

2 октября 2025, 12:50
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Германия официально признала, что страна пока не способна сбивать фиксируемые над ее территорией дроны, сообщает Bild.

В Германии признали свое тотальное фиаско перед атаками РФ: что произошло

Фото: из открытых источников

В последнее время немецкие службы безопасности обнаружили многочисленные пролеты беспилотников над важными объектами инфраструктуры: в частности над верфями в Киле, нефтеперерабатывающим заводом в Хайде, военными базами в районе Ростока и предприятиями компании Airbus. Некоторые из атак были организованы в виде одновременных групповых пролетов, а маршруты части дронов, по предварительным данным, ведут к кораблю под иностранным флагом в Балтийском море, двигавшемся в направлении России.

Немецкие военные и службы пока не обладают технической возможностью перехватывать эти воздушные объекты. Основная причина — отсутствие современной системы противовоздушной и противодронной обороны, которая была сокращена еще в 2010 году. Сегодня ее приходится фактически строить с нуля. Также существует риск для гражданского населения в случае падения обломков после уничтожения дрона в воздухе.

Федеральный министр внутренних дел Александр Добриндт назвал эту ситуацию "тревожным предупреждением", а премьер земли Шлезвиг-Гольштейн Даниэль Гюнтер подчеркнул, что подобные беспилотные активности в странах ЕС направлены на усугубление нестабильности и являются составляющей гибридной войны.

Реакция союзников не заставила себя ждать — Соединенные Штаты направили в Норвегию самолеты-разведчики P-8 Poseidon для усиления контроля воздушного пространства в регионе Балтийского моря в рамках обязательств НАТО.

Ранее CNN указывало на три главные угрозы гибридной агрессии Кремля против Европы, отметив, что волна атак активизировалась после визита Путина в Китай. В свою очередь, The New York Times предупреждало: Россия годами тестировала обороноспособность Альянса с помощью саботажа, кибератак и фейковых информационных кампаний, но сейчас все чаще прибегает к открытым провокациям.

Как уже писали "Комментарии", армия РФ начала целенаправленно поражать объекты атомной энергетики в Украине — накануне под сильным ударом оказалась Черниговская область. Об этом в эфире сообщил военный эксперт Михаил Жирохов.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости