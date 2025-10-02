У Німеччині визнали своє тотальне фіаско перед атаками РФ: що сталося

Німеччина офіційно визнала, що країна поки не здатна збивати дрони, які фіксуються над її територією, повідомляє Bild.

Фото: з відкритих джерел

Останнім часом німецькі служби безпеки виявили численні прольоти безпілотників над важливими об’єктами інфраструктури: зокрема, над верфями у Кілі, нафтопереробним заводом у Хайді, військовими базами в районі Ростока та підприємствами компанії Airbus. Деякі з атак були організовані у вигляді одночасних групових прольотів, а маршрути частини дронів, за попередніми даними, ведуть до корабля під іноземним прапором у Балтійському морі, що рухався в напрямку Росії.

Німецькі військові та служби поки не мають технічної можливості перехоплювати ці повітряні об’єкти. Основна причина — відсутність сучасної системи протиповітряної та протидронної оборони, яку було скорочено ще у 2010 році. Сьогодні її доводиться фактично будувати з нуля. Також існує ризик для цивільного населення у разі падіння уламків після знищення дрона в повітрі.

Федеральний міністр внутрішніх справ Олександр Добриндт назвав цю ситуацію "тривожним попередженням", а прем'єр землі Шлезвіг-Гольштейн Даніель Гюнтер підкреслив, що подібні безпілотні активності в країнах ЄС спрямовані на посилення нестабільності та є складовою гібридної війни.

Реакція союзників не забарилася — Сполучені Штати направили до Норвегії літаки-розвідники P-8 Poseidon для посилення контролю повітряного простору в регіоні Балтійського моря в межах зобов’язань НАТО.

Раніше CNN вказувало на три головні загрози гібридної агресії Кремля проти Європи, зауваживши, що хвиля атак активізувалася після візиту Путіна до Китаю. У свою чергу, The New York Times попереджало: Росія роками тестувала обороноздатність Альянсу за допомогою саботажу, кібератак і фейкових інформаційних кампаній, але зараз усе частіше вдається до відкритих провокацій.

