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В Германии призывали Украину смириться с временными уступками по территориям

Премьер немецкой земли Саксония Михаэль Кречмер считает, что Киеву и Москве пришло время сесть за стол переговоров

сегодня, 10:54
Автор:
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Кравцев Сергей
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Украине стоит смириться с временной потерей территорий, ради перемирия. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал премьер немецкой земли Саксония Михаэль Кречмер пишет "Spiegel".

В Германии призывали Украину смириться с временными уступками по территориям

Премьер немецкой земли Саксония Михаэль Кречмер. Фото из открытых источников

Кречмер снова высказал мнение, что правительство Германии должно "не только поставлять Украине оружие, но и прибегать к дипломатическим инициативам" и союзники должны попытаться "повлиять на Путина и сделать возможным прекращение огня".

"Возможно, что для перемирия Украине сначала нужно будет принять временную потерю контроля над некоторыми территориями", – заявил Кречмер.

Он добавил, ни один квадратный метр украинской территории не стал российским. Но сегодня наступил тот этап в российско-украинской войне, который наступает и в других войнах, когда нужно принимать финальное решение.

Кречмер также высказался за "разворот" в политике Германии в отношении России.

"Россия – это наш сосед, опасный и непредсказуемый. Идея о том, чтобы ослабить Россию в военном, политическом и экономическом измерении, чтобы она больше не была угрозой для нас – это видение из XIX века, и это закладывает основу для новых конфликтов", – заявил премьер Саксонии.

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