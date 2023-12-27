В Германии призывали Украину смириться с временными уступками по территориям

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Кравцев Сергей
Украине стоит смириться с временной потерей территорий, ради перемирия. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал премьер немецкой земли Саксония Михаэль Кречмер пишет "Spiegel".
Премьер немецкой земли Саксония Михаэль Кречмер. Фото из открытых источников
Кречмер снова высказал мнение, что правительство Германии должно "не только поставлять Украине оружие, но и прибегать к дипломатическим инициативам" и союзники должны попытаться "повлиять на Путина и сделать возможным прекращение огня".
Он добавил, ни один квадратный метр украинской территории не стал российским. Но сегодня наступил тот этап в российско-украинской войне, который наступает и в других войнах, когда нужно принимать финальное решение.
Кречмер также высказался за "разворот" в политике Германии в отношении России.
Читайте также на портале "Комментарии" - под конец года некоторые на Западе вновь актуализируют тему переговоров между Украиной и Россией. Так министр обороны Италии Гвидо Крозетто считает, что после почти двух лет боевых действий пришло время для поисков политико-дипломатического урегулирования российско-украинской войны. А американское издание The New York Times уверяет, что российский диктатор Владимир Путин якобы начиная с сентября этого года посылает сигналы о готовности остановить боевые столкновения на нынешней линии фронта, оставив за собой то, что удалось захватить. О чем говорят подобного рода заявления и публикации? Каковы шансы на переговоры в 2024 году? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.
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