В Германии призывали Украину смириться с временными уступками по территориям

Украине стоит смириться с временной потерей территорий, ради перемирия. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал премьер немецкой земли Саксония Михаэль Кречмер пишет "Spiegel".

Премьер немецкой земли Саксония Михаэль Кречмер. Фото из открытых источников

Кречмер снова высказал мнение, что правительство Германии должно "не только поставлять Украине оружие, но и прибегать к дипломатическим инициативам" и союзники должны попытаться "повлиять на Путина и сделать возможным прекращение огня".

"Возможно, что для перемирия Украине сначала нужно будет принять временную потерю контроля над некоторыми территориями", – заявил Кречмер.

Он добавил, ни один квадратный метр украинской территории не стал российским. Но сегодня наступил тот этап в российско-украинской войне, который наступает и в других войнах, когда нужно принимать финальное решение.

Кречмер также высказался за "разворот" в политике Германии в отношении России.

"Россия – это наш сосед, опасный и непредсказуемый. Идея о том, чтобы ослабить Россию в военном, политическом и экономическом измерении, чтобы она больше не была угрозой для нас – это видение из XIX века, и это закладывает основу для новых конфликтов", – заявил премьер Саксонии.

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