В Германии просят не трогать Северный поток-2, когда идет речь о конфликте РФ и Украины

В новой правительственной коалиции ФРГ продолжается разделение во мнениях относительно того, как быть в дальнейшем с газопроводом "Северный поток-2". Так в Минобороны ФРГ заявили, что не видят перспектив для обсуждения темы "Северного потока-2", когда речь идет о политике, ведь трубопровод – это составляющая экономики. Потому есть лишним пытаться вмешать "Северный поток-2" в спор между Украиной и Россией. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на главу Минобороны Германии Кристине Ламбрехт в интервью "RBB".

Северный поток-2. Фото из открытых источников

Кристине Ламбрехт заявила, что нет никакого смысла вплетать вопрос "Северного потока-2" в противостояние РФ и Украины. Этот конфликт можно лишь уладить путем переговоров. Такая возможность, по мнению министра, у Берлина есть.

Глава Минобороны также высказала убеждение, что даже, если и попытаться использовать "Северный поток-2" для урегулирования конфликта на востоке Украины, то это все равно не принесет желанный результат.

Читайте также на портале "Комментарии" — ранее Генсек правящей Социал-демократической партии (СДПГ) Кевин Кюнерт также заявил о подобном. Он в интервью "Reuters" заявил, что "Северный поток-2" сегодня не запущен, потому что идет проверка всех необходимых моментов на предмет соответствия работы газопровода с европейским законодательством. Как только все спорные моменты будут урегулированы проект "Северный поток-2" начнет работу и спор Украины и РФ не должен этому помешать, ведь не нужно смешивать экономику с политикой – это кардинально разные вещи.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!