logo

BTC/USD

41644.61

ETH/USD

3101.87

LTC/USD

129.57

USD/UAH

27.65

EUR/UAH

31.20

RUB/UAH

0.38

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Германия В Германии высказались против привязки Северного потока-2 к спору Украины и России
commentss НОВОСТИ Все новости

В Германии высказались против привязки Северного потока-2 к спору Украины и России

Поддержка газопровода СДПГ контрастирует с позицией младшего партнера по коалиции партии Зеленых

сегодня, 14:45
Автор:

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

Генсек Социал-демократической партии (СДПГ) Кевин Кюнерт, которая оказалась во главе нового коалиционного правительства Германии, заявил, что "Северный поток-2" нужно рассматривать по одну сторону, а политические разногласия – по другую и не пытаться связать эти два вопроса. Как информирует издание "Комментарии", такую позицию Кевин Кюнерт высказал во время общения с журналистом "Reuters".

В Германии высказались против привязки Северного потока-2 к спору Украины и России

Кевин Кюнерт. Фото: DW

Генсек СДПГ отметил, что все технические вопросы с запуском "Северного потока-2" давно закрыты. Остались только юридические нюансы, которые стоит урегулировать. Как только не будет больше вопросов в юридической плоскости, запуск трубопровода можно будет произвести. 

"На каком-то этапе в таком обсуждении должен быть политический и юридический мир", – отметил политик.

Кюнерт также выразил мнение, что споры между Украиной и Россией, а также позицию Берлина в дипломатической сфере не стоит смешивать с газопроводом "Северный поток-2", поскольку это кардинально разные вещи.

В этой связи появляются первое расхождение во мнении между участниками новой коалиции в Германии. Как видим, СДПГ занимается позицию более лояльного отношения к России в вопросе запуска "Северного потока-2". В то же самое время партия "Зеленых", напортив, считает, что с запуском "Северного потока-2" не стоит спешить и, в случае вторжения РФ в Украину, против газопровода должны быть наложены санкции и он должен быть остановлен.

Читайте также на портале "Комментарии" – в Германии рассказали, за кем последнее слово в вопросе членства Украины в НАТО.



Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.reuters.com/
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!