В Германии высказались против привязки Северного потока-2 к спору Украины и России

Генсек Социал-демократической партии (СДПГ) Кевин Кюнерт, которая оказалась во главе нового коалиционного правительства Германии, заявил, что "Северный поток-2" нужно рассматривать по одну сторону, а политические разногласия – по другую и не пытаться связать эти два вопроса. Как информирует издание "Комментарии", такую позицию Кевин Кюнерт высказал во время общения с журналистом "Reuters".

Кевин Кюнерт. Фото: DW

Генсек СДПГ отметил, что все технические вопросы с запуском "Северного потока-2" давно закрыты. Остались только юридические нюансы, которые стоит урегулировать. Как только не будет больше вопросов в юридической плоскости, запуск трубопровода можно будет произвести.

"На каком-то этапе в таком обсуждении должен быть политический и юридический мир", – отметил политик.

Кюнерт также выразил мнение, что споры между Украиной и Россией, а также позицию Берлина в дипломатической сфере не стоит смешивать с газопроводом "Северный поток-2", поскольку это кардинально разные вещи.

В этой связи появляются первое расхождение во мнении между участниками новой коалиции в Германии. Как видим, СДПГ занимается позицию более лояльного отношения к России в вопросе запуска "Северного потока-2". В то же самое время партия "Зеленых", напортив, считает, что с запуском "Северного потока-2" не стоит спешить и, в случае вторжения РФ в Украину, против газопровода должны быть наложены санкции и он должен быть остановлен.

Читайте также на портале "Комментарии" – в Германии рассказали, за кем последнее слово в вопросе членства Украины в НАТО.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!