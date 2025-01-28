Депутат немецкого Бундестага и представительница партии "Альянс Сары Вагенкнехт" Севим Дагделен раскритиковала санкции Европейского Союза против России, которые были введены из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину. По ее словам, этими санкциями Германия "стреляет себе в ногу".

Севим Дагделен. Фото из открытых источников

Севим Дагделен на платформе X отреагировала на очередное продление ЕС санкций против России.

"Это не может быть глупее: санкциями ЕС против России наносим сами себе вред, особенно для Германии", — пишет Дагделен.

Представительница "Альянса Сары Вагенкнехт" заявила, что Германия находится перед кризисом в этом году из-за торговых ограничений с Россией, в то время как Соединенные Штаты продолжают в критических отраслях сотрудничество с РФ.

"В 2025 году Германии грозит рецессия. Экономической войной просто стреляешь себе в ногу, а каждая пятая АЭС в США продолжает работать на уране из России", – добавила депутат Бундестага.

Партия "Альянс Сары Вагенкнехт" скептически относится к зеленой политике и поддержке Украины в российско-украинской войне и имеет антимиграционную и пророссийскую позицию. Из-за постоянной критики Украины главу партии Сару Вагенкнехт называют немецкой "подругой Путина".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Германии Сара Вагенкнехт предложила приятный для Путина "план мира". Она предлагает российскому диктатору остановить боевые действия после того, как Запад перестанет оказывать помощь Украине.

Также "Комментарии" писали, что заявления Севим Дагделен совпадают со словами спикера Кремля Дмитрия Пескова, который отреагировал на продление санкций против РФ. По его словам, Европа страдает из-за санкций против России.