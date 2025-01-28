logo

BTC/USD

102032.33

ETH/USD

3127.72

LTC/USD

113.71

USD/UAH

42.30

EUR/UAH

44.45

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Германия В Германии раскритиковали санкции против России: что не так
commentss НОВОСТИ Все новости

В Германии раскритиковали санкции против России: что не так

Санкции против России критикует Севим Дагделен из немецкой партии "Альянс Сары Вагенкнехт".

28 января 2025, 17:30
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

Депутат немецкого Бундестага и представительница партии "Альянс Сары Вагенкнехт" Севим Дагделен раскритиковала санкции Европейского Союза против России, которые были введены из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину. По ее словам, этими санкциями Германия "стреляет себе в ногу".

В Германии раскритиковали санкции против России: что не так

Севим Дагделен. Фото из открытых источников

Севим Дагделен на платформе X отреагировала на очередное продление ЕС санкций против России.

"Это не может быть глупее: санкциями ЕС против России наносим сами себе вред, особенно для Германии", — пишет Дагделен.

Представительница "Альянса Сары Вагенкнехт" заявила, что Германия находится перед кризисом в этом году из-за торговых ограничений с Россией, в то время как Соединенные Штаты продолжают в критических отраслях сотрудничество с РФ.

"В 2025 году Германии грозит рецессия. Экономической войной просто стреляешь себе в ногу, а каждая пятая АЭС в США продолжает работать на уране из России", – добавила депутат Бундестага.

Партия "Альянс Сары Вагенкнехт" скептически относится к зеленой политике и поддержке Украины в российско-украинской войне и имеет антимиграционную и пророссийскую позицию. Из-за постоянной критики Украины главу партии Сару Вагенкнехт называют немецкой "подругой Путина".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Германии Сара Вагенкнехт предложила приятный для Путина "план мира". Она предлагает российскому диктатору остановить боевые действия после того, как Запад перестанет оказывать помощь Украине.

Также "Комментарии" писали, что заявления Севим Дагделен совпадают со словами спикера Кремля Дмитрия Пескова, который отреагировал на продление санкций против РФ. По его словам, Европа страдает из-за санкций против России.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://x.com/SevimDagdelen/status/1883889270470951163
Теги:

Новости

Все новости