В Германии раскрыли новое решение ЕС, которое должно помочь Путину быть сговорчивее

Евросоюз почти завершил согласование 20-го пакета санкций против России, усиливая давление на путинский режим и поддерживая Украину. Как передает портал "Комментарии", соответствующее заявление сделал министр иностранных дел ФРГ Иоганн Вадефуль перед началом заседания Совета министров иностранных дел ОБСЕ в Вене.

Глава МИД Германии Йоханн Вадефуль. Фото: из открытых источников

Топ-дипломат Германии, Евросоюз продолжает поддерживать Украину и усиливать давление на Россию.

"Путь возвращения России за стол переговоров абсолютно понятен. Он заключается в том, чтобы мы четко стояли за Украину и продолжали ее поддерживать. Мы вчера именно это продемонстрировали в рамках встречи министров обороны НАТО — готовность предоставлять еще большие пакеты помощи. И тот факт, что мы делаем замороженные российские активы доступными для использования, также это показывает", — высказался Вадефуль.

По его словам, Украину поддерживает "большая семья стран в Европе и за ее пределами".

Также министр подчеркнул, что усиление санкционного давления – это второй ключевой аспект политики ЕС в отношении РФ.

"20-й пакет санкций вскоре будет завершен", — заявил Вадефуль.

Топ-дипломат ФРГ отметил, новый пакет должен усилить экономическое и политическое давление на РФ и ее союзников, с акцентом на энергетический и финансовый секторы.

Третий аспект, по словам немецкого министра, касается готовности к диалогу. Он отметил, что Украина к нему готова. России за столом переговоров не хватает. Но, когда-то она должна будет появиться за этим столом. Каждая война когда-то заканчивается. Германия заботится о том, чтобы Украина завершила ее с сильной переговорной позиции.

Ранее Еврокомиссия сообщала о намерениях ввести отдельные санкционные списки в отношении танкеров теневого флота, что может стать частью нового пакета ограничительных мер.

