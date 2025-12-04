logo

В Германии раскрыли новое решение ЕС, которое должно помочь Путину быть сговорчивее
НОВОСТИ

В Германии раскрыли новое решение ЕС, которое должно помочь Путину быть сговорчивее

Глава МИД ФРГ Вадефуль отметил, Евросоюз усиливает давление на Россию: 20-й пакет санкций на финальной стадии

4 декабря 2025, 13:42
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Евросоюз почти завершил согласование 20-го пакета санкций против России, усиливая давление на путинский режим и поддерживая Украину. Как передает портал "Комментарии", соответствующее заявление сделал министр иностранных дел ФРГ Иоганн Вадефуль перед началом заседания Совета министров иностранных дел ОБСЕ в Вене.

В Германии раскрыли новое решение ЕС, которое должно помочь Путину быть сговорчивее

Глава МИД Германии Йоханн Вадефуль. Фото: из открытых источников

Топ-дипломат Германии, Евросоюз продолжает поддерживать Украину и усиливать давление на Россию.

"Путь возвращения России за стол переговоров абсолютно понятен. Он заключается в том, чтобы мы четко стояли за Украину и продолжали ее поддерживать. Мы вчера именно это продемонстрировали в рамках встречи министров обороны НАТО — готовность предоставлять еще большие пакеты помощи. И тот факт, что мы делаем замороженные российские активы доступными для использования, также это показывает", — высказался Вадефуль.

По его словам, Украину поддерживает "большая семья стран в Европе и за ее пределами".

Также министр подчеркнул, что усиление санкционного давления – это второй ключевой аспект политики ЕС в отношении РФ.

"20-й пакет санкций вскоре будет завершен", — заявил Вадефуль.

Топ-дипломат ФРГ отметил, новый пакет должен усилить экономическое и политическое давление на РФ и ее союзников, с акцентом на энергетический и финансовый секторы.

Третий аспект, по словам немецкого министра, касается готовности к диалогу. Он отметил, что Украина к нему готова. России за столом переговоров не хватает. Но, когда-то она должна будет появиться за этим столом. Каждая война когда-то заканчивается. Германия заботится о том, чтобы Украина завершила ее с сильной переговорной позиции.

Ранее Еврокомиссия сообщала о намерениях ввести отдельные санкционные списки в отношении танкеров теневого флота, что может стать частью нового пакета ограничительных мер.

Читайте также на портале "Комментарии" — Трамп решил отложить санкции против Китая: на что надеется.




