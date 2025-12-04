logo_ukra

Головна Новини Світ Німеччина У Німеччині розкрили нове рішення ЄС, яке має допомогти Путіну бути зговірливішим
У Німеччині розкрили нове рішення ЄС, яке має допомогти Путіну бути зговірливішим

Глава МЗС ФРН Вадефуль зазначив, що Євросоюз посилює тиск на Росію: 20-й пакет санкцій на фінальній стадії

4 грудня 2025, 13:42
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Євросоюз майже завершив узгодження 20-го пакету санкцій проти Росії, посилюючи тиск на путінський режим та підтримуючи Україну. Як повідомляє портал "Коментарі", відповідну заяву зробив міністр закордонних справ ФРН Йоган Вадефуль перед початком засідання Ради міністрів закордонних справ ОБСЄ у Відні.

У Німеччині розкрили нове рішення ЄС, яке має допомогти Путіну бути зговірливішим

Глава МЗС Німеччини Йохан Вадефуль. Фото: з відкритих джерел

Топ-дипломат Німеччини, Євросоюз продовжує підтримувати Україну та посилювати тиск на Росію.

"Шлях повернення Росії за стіл переговорів абсолютно зрозумілий. Він полягає в тому, щоб ми чітко стояли за Україну і продовжували її підтримувати. Ми вчора саме це продемонстрували в рамках зустрічі міністрів оборони НАТО — готовність надавати ще більші пакети допомоги. І той факт, що ми робимо заморожені російські активи доступними для використання, також це показує", — сказав Вадефуль.

За його словами, Україну підтримує "велика родина країн у Європі та за її межами".

Також міністр наголосив, що посилення санкційного тиску – це другий ключовий аспект політики ЄС щодо РФ.

"20 пакет санкцій незабаром буде завершено", — заявив Вадефуль.

Топ-дипломат ФРН зазначив, новий пакет має посилити економічний та політичний тиск на РФ та її союзників, з акцентом на енергетичний та фінансовий сектори.

Третій аспект, за словами німецького міністра, стосується готовності до діалогу. Він наголосив, що Україна до нього готова. Росії за столом переговорів не вистачає. Але колись вона повинна буде з'явитися за цим столом. Кожна війна колись кінчається. Німеччина дбає про те, щоб Україна завершила її із сильної переговорної позиції.

Раніше Єврокомісія повідомляла про наміри ввести окремі списки санкцій щодо танкерів тіньового флоту, що може стати частиною нового пакету обмежувальних заходів.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Трамп вирішив відкласти санкції проти Китаю: на що сподівається.




