В Германии рассказали, чего Путин сейчас добивается больше всего

Президент России Владимир Путин вполне серьезно верит в то, что у него хватит сил заставить мир забыть о войне в Украине, через усталость от войны вбить в головы союзников Украины, что лучше отказаться от поддержки украинского народа. Но Германия не допустит, чтобы планы российского диктатора осуществились. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, сообщает "Tagesschau".

Франк-Вальтер Штайнмайер. Фото из открытых источников

Президент Германии в ходе своего выступления на конференции немецко-украинского муниципального партнерства в Лейпциге рассказал, Украина сейчас особенно нуждается в поддержке, когда начался конфликт на Ближнем Востоке, а война в нашей стране больше не получает должного внимания.

"Расчет Путина состоит в том, что мир должен забыть об Украине. Германия не должна и не будет оказывать российскому президенту такую услугу", — высказался Штайнмайер.

Глава немецкого государства заверил, что Берлин не будет привыкать "к незаконной и бесчеловечной агрессивной войне России".

По словам Штайнмайера, угроза со стороны российского режима нависла не только над Украиной, но и над соседними странами.

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