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В Германии рассказали, чего Путин сейчас добивается больше всего

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер считает, что Путин хочет, чтобы мир забыл об Украине, но такой "услуги" не будет

сегодня, 16:38
Автор:
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Кравцев Сергей
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Президент России Владимир Путин вполне серьезно верит в то, что у него хватит сил заставить мир забыть о войне в Украине, через усталость от войны вбить в головы союзников Украины, что лучше отказаться от поддержки украинского народа. Но Германия не допустит, чтобы планы российского диктатора осуществились. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, сообщает "Tagesschau".

В Германии рассказали, чего Путин сейчас добивается больше всего

Франк-Вальтер Штайнмайер. Фото из открытых источников

Президент Германии в ходе своего выступления на конференции немецко-украинского муниципального партнерства в Лейпциге рассказал, Украина сейчас особенно нуждается в поддержке, когда начался конфликт на Ближнем Востоке, а война в нашей стране больше не получает должного внимания.


"Расчет Путина состоит в том, что мир должен забыть об Украине. Германия не должна и не будет оказывать российскому президенту такую услугу", — высказался Штайнмайер.

Глава немецкого государства заверил, что Берлин не будет привыкать "к незаконной и бесчеловечной агрессивной войне России".

По словам Штайнмайера, угроза со стороны российского режима нависла не только над Украиной, но и над соседними странами.

Читайте также на портале "Комментарии" — до конца 2023 года Украина получит еще две системы противовоздушной обороны IRIS-Т от Германии для защиты гражданской и энергетической инфраструктуры от российских ударов зимой. Такое заявление сделал посол Германии в Украине Мартиа Егер во время специального мероприятия NV "Формула успеха Украины".

Также издание "Комментарии" сообщало – Германия выкупит у Швейцарии свои танки Leopard 2: получит ли их Украина.




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Источник: https://www.tagesschau.de/newsticker/liveblog-ukraine-mittwoch-302.html
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