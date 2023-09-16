В Германии рассказали, кто в ЕС играет на руку Путину

Отмена запрета ЕС на импорт украинского зерна является правильным решением. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал министр сельского хозяйства Германии Джем Оздемир, пишет "Tagesschau".

Министр сельского хозяйства Германии Джем Оздемир

"Украина продолжает нуждаться в нашей помощи – и так долго, как это необходимо. Это также означает, что мы подходим к вызовам солидарно и не играем на кризисах друг против друга", – заявил политик "Зеленых".

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Не должно быть никаких национальных одиночных усилий, а должен быть объединенный подход Еврокомиссии и всех 27 стран-членов, заявил он.

"Все остальное просто играет на руку Путину – и ставит под сомнение основные принципы нашего внутреннего рынка", – сказал министр.

Оздемир требует, чтобы долгосрочное развитие альтернативных экспортных маршрутов в ЕС стало приоритетом. По его словам, Украина зависит от поступлений от торговли зерном, а ее продукция в первую очередь нужна на глобальном юге.

"Мы непременно используем следующий совет министров сельского хозяйства в Брюсселе в понедельник для дальнейших обсуждений", – сказал немецкий министр.

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