В Германии рассказали, кто в ЕС играет на руку Путину

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Отмена запрета ЕС на импорт украинского зерна является правильным решением. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал министр сельского хозяйства Германии Джем Оздемир, пишет "Tagesschau".
Министр сельского хозяйства Германии Джем Оздемир
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Не должно быть никаких национальных одиночных усилий, а должен быть объединенный подход Еврокомиссии и всех 27 стран-членов, заявил он.
Оздемир требует, чтобы долгосрочное развитие альтернативных экспортных маршрутов в ЕС стало приоритетом. По его словам, Украина зависит от поступлений от торговли зерном, а ее продукция в первую очередь нужна на глобальном юге.
Читайте также на портале "Комментарии" — президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил президента Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен за то, что Еврокомиссия сняла эмбарго на экспорт украинского зерна и продуктов питания в Румынию, Болгарию, Польшу, Словакию и Венгрию. При этом три последние уже заявили, что продолжат зерновое эмбарго, несмотря на решение Еврокомиссии (Венгрия – и вовсе на 24 вида украинской сельхозпродукции). Как ситуация может развиваться дальше? Как должна действовать Украина? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.
Обсуждения
Новости