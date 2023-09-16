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В Германии рассказали, кто в ЕС играет на руку Путину

В правительстве Шольца намекнули - те, кто продлил запрет на экспорт украинского зерна в ЕС играет на руку Путину

сегодня, 16:20
Автор:
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Кравцев Сергей
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Отмена запрета ЕС на импорт украинского зерна является правильным решением. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал министр сельского хозяйства Германии Джем Оздемир, пишет "Tagesschau".

В Германии рассказали, кто в ЕС играет на руку Путину

Министр сельского хозяйства Германии Джем Оздемир

"Украина продолжает нуждаться в нашей помощи – и так долго, как это необходимо. Это также означает, что мы подходим к вызовам солидарно и не играем на кризисах друг против друга", – заявил политик "Зеленых".


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Не должно быть никаких национальных одиночных усилий, а должен быть объединенный подход Еврокомиссии и всех 27 стран-членов, заявил он.

"Все остальное просто играет на руку Путину – и ставит под сомнение основные принципы нашего внутреннего рынка", – сказал министр.

Оздемир требует, чтобы долгосрочное развитие альтернативных экспортных маршрутов в ЕС стало приоритетом. По его словам, Украина зависит от поступлений от торговли зерном, а ее продукция в первую очередь нужна на глобальном юге.

"Мы непременно используем следующий совет министров сельского хозяйства в Брюсселе в понедельник для дальнейших обсуждений", – сказал немецкий министр.

Читайте также на портале "Комментарии" — президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил президента Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен за то, что Еврокомиссия сняла эмбарго на экспорт украинского зерна и продуктов питания в Румынию, Болгарию, Польшу, Словакию и Венгрию. При этом три последние уже заявили, что продолжат зерновое эмбарго, несмотря на решение Еврокомиссии (Венгрия – и вовсе на 24 вида украинской сельхозпродукции). Как ситуация может развиваться дальше? Как должна действовать Украина? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.




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Источник: https://www.tagesschau.de/newsticker/liveblog-ukraine-samstag-316.html
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