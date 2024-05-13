В Германии рассказали, поддержат ли подписание «Минска-3» между Украиной и РФ

Только Украина может решать, когда могут состояться переговоры с Россией, ведь Украина страдает в этой войне и идет на жертвы, заявил Мартин Егер.

Мартин Егер

Именно поэтому, убеждает посол, Германия не будет давать Киеву никакие указания по этому вопросу. При этом он добавил, что в случае проведения переговоров с Россией Германия будет находиться на стороне Украины.

"Не будет ни одного "Минска-3",

– подчеркнул немецкий дипломат.

Кроме того, посол Германии в Украине добавил, что Берлин абсолютно поддерживает "формулу мира" президента Владимира Зеленского. По его словам, Берлин убежден, что она — хороший подход для того, чтобы завершить захватническую войну.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в середине июня в Швейцарии должен пройти Глобальный саммит мира, на котором его участники должны обсудить "формулу мира" президента Владимира Зеленского. При этом известно, что Россию на это обсуждение не зовут. Впрочем, в Киеве допускают, что переговоры с РФ могут состояться впоследствии, но после того, как будет выработана общая мировая позиция по отношению к России, и мировое сообщество заставит террористическую Россию завершить ее немотивированную агрессивную войну в Украине.

Вместе с тем министр иностранных дел страны-агрессора России Сергей Лавров заявил , что Кремль категорически не воспринимает "формулу мира" Владимира Зеленского и не намерен ее обсуждать. По его словам, РФ готова к переговорам с Украиной только в том случае, если она признает "реалии на земле". То есть, Россия хочет, чтобы Украина отдала России все те территории, которые ей удалось захватить.