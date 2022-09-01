В Германии рассказали, снимут ли санкции с России, если в стране начнутся протесты

Даже, если граждане Германии будут выходит на протесты, выступая против стремительного повышения цен на электроэнергию, правительство Германии в своем решении будет непоколебимо и не будет пересматривать позицию относительно России – санкции никто не снимет и не ослабит их. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на выступление министра иностранных дел Анналены Бербок на Forum 2000 в Праге.

Германия. Фото: из открытых источников

Глава МИД Германии отметила, что она от имени немецкого правительства готова заявить, что украинцы могут быть уверены в Германии. Берлин будет с украинским народом ровно столько, сколь ко этого будет нужно. Даже, если внутри самой Германии будут появляться недовольные граждане, которые будут выступать против повышения цен на электроэнергию, это не заставит власти ФРГ снять санкции с России.

Бербок подчеркнула, что ЕС очень хочет, чтобы война в Украине закончилась, чтобы это произошло, как можно быстрее, но пока боевые действия продолжаются – санкции против России будут действовать.

Анналена Бербок признала, что во время зимы власти Германии придется очень непросто, но Берлин готов к таким вызовам и уже предусмотрел социальные выплаты для тех немцев, которые не смогут заплатить высокие тарифы на электроэнергию.

Дипломат отметила, что путем снятия санкций с России никто не пойдет. И санкционное давление будет действовать даже зимой, несмотря на все сложности, которые ждут Европу. Европа обязана найти решение социальных проблем без снятия санкций с РФ. По словам Бербок, Россия рассчитывает на то, что объединённая Европа расколится на фоне проблем в энергетическом секторе, но это напрасно, потому что ничего такого не произойдет.

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