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В Германии рассказали, закроет ли НАТО небо над Украиной после взрыва в Польше

Германия и партнеры НАТО не рассматривают возможность введения бесполетной зоны над Украиной

16 ноября 2022, 15:46
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Автор:

Лиля Воробьева

Партнеры НАТО и Германия даже после инцидента с падением ракеты в Польше не рассматривают возможность введения бесполетной зоны над Украиной. Такое заявление сделал представитель президента Германии, сообщает The Guardian .

В Германии рассказали, закроет ли НАТО небо над Украиной после взрыва в Польше

НАТО не будет закрывать небо над Украиной после (фото из открытых источников)

В Германии в который раз заявили, что закрытие неба над Украиной якобы может создать угрозу прямой конфронтации между РФ и НАТО.

"Вместе со всеми нашими союзниками мы согласны с тем, что хотим избежать дальнейшей эскалации этой войны в Украине", — сказал представитель Германии.

Напомним, что "Комментарии" сообщали о том, что появилась официальная реакция НАТО по ситуации с ракетой. В НАТО прошли срочные консультации по падению ракет на территории Польши. В Североатлантическом альянсе заявили, что, по предварительной информации, в Польше упала ракета украинского ПВО, но вины Украины в этом нет. В НАТО считают, что на сегодняшний день нет никаких подтверждений, что инцидент в Польше стал результатом умышленных действий. Кроме того, союзники с НАТО согласились, что остаются внимательными и спокойными, больше координируют свои действия. Отметим, во второй половине дня 15 ноября, во время массированной ракетной атаки Украины российскими оккупационными войсками, в польской деревне Переводов Люблинского воеводства в Польше в 5 км от границы с Украиной раздался взрыв на территории зерноперерабатывающего предприятия. Погибли два человека.

Также "Комментарии" писали о том, что Украина в СНБО сделала заявление о взрыве в Польше . Украинская сторона просит партнеров предоставить данные, на основе которых пришли к выводу, что на территории Польши упала ракета из украинского ПВО. В сообщении говорится, что Украина выступает за совместное расследование, чтобы детально изучить произошедший в Польше инцидент. Кроме этого, в Украине готовы предоставить доказательства российского следа, что у них есть.



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Источник: https://www.theguardian.com/world/live/2022/nov/16/russia-ukraine-war-live-news-emergency-g20-meeting-after-russian-made-missiles-land-in-poland
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