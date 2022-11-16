В Германии рассказали, закроет ли НАТО небо над Украиной после взрыва в Польше

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Лиля Воробьева
Партнеры НАТО и Германия даже после инцидента с падением ракеты в Польше не рассматривают возможность введения бесполетной зоны над Украиной. Такое заявление сделал представитель президента Германии, сообщает The Guardian .
НАТО не будет закрывать небо над Украиной после (фото из открытых источников)
В Германии в который раз заявили, что закрытие неба над Украиной якобы может создать угрозу прямой конфронтации между РФ и НАТО.
"Вместе со всеми нашими союзниками мы согласны с тем, что хотим избежать дальнейшей эскалации этой войны в Украине", — сказал представитель Германии.
Напомним, что "Комментарии" сообщали о том, что появилась официальная реакция НАТО по ситуации с ракетой. В НАТО прошли срочные консультации по падению ракет на территории Польши. В Североатлантическом альянсе заявили, что, по предварительной информации, в Польше упала ракета украинского ПВО, но вины Украины в этом нет. В НАТО считают, что на сегодняшний день нет никаких подтверждений, что инцидент в Польше стал результатом умышленных действий. Кроме того, союзники с НАТО согласились, что остаются внимательными и спокойными, больше координируют свои действия. Отметим, во второй половине дня 15 ноября, во время массированной ракетной атаки Украины российскими оккупационными войсками, в польской деревне Переводов Люблинского воеводства в Польше в 5 км от границы с Украиной раздался взрыв на территории зерноперерабатывающего предприятия. Погибли два человека.Также "Комментарии" писали о том, что Украина в СНБО сделала заявление о взрыве в Польше . Украинская сторона просит партнеров предоставить данные, на основе которых пришли к выводу, что на территории Польши упала ракета из украинского ПВО. В сообщении говорится, что Украина выступает за совместное расследование, чтобы детально изучить произошедший в Польше инцидент. Кроме этого, в Украине готовы предоставить доказательства российского следа, что у них есть.
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