Сегодня по всей Германии, в 11:00 по местному времени, прошла проверка систем оповещения: на все смартфоны пришли тестовые предупреждения с пронзительными сигналами, а на улицах также прозвучат сирены воздушной тревоги. Об этом пишет BILD.

В Германии раздались сигналы тревоги: что произошло

Такая репетиция проводится в стране каждый год. Несмотря на напряженную ситуацию в связи с инцидентом с дронами в Польше и озабоченностью НАТО, речь идет только о ежегодном Дне оповещения, который проводится властями Германии каждый второй четверг сентября.

Цель: протестировать системы, которые должны сработать при реальной опасности и своевременно предупредить население. Такой сигнал тревоги рассылается на смартфоны по всем возможным каналам: даже телефоны в беззвучном режиме получают громкое оповещение.

Федеральное ведомство по защите населения и помощи при катастрофах (BBK) предупреждает, что такие тесты могут сильно напугать пожилых людей или имеющих травматический опыт войны. Поэтому ведомство рекомендует заранее предупредить таких людей о пробной тревоге.

