В Германии россиянина приговорили к пожизненному: что известно

В Германии 56-летнего россиянина приговорили к пожизненному заключению за убийство грузина Зелимхана "Торнике" Хангошвили в 2019 году. Об этом пишет The Guardian.

Место преступления в парке Берлина, фото из Twitter/AFP News Agency

15 декабря суд в Берлине вынес приговор за убийство чеченского диссидента Зелимхана "Торнике" Хангошвили, который воевал против России во время второй чеченской войны в начале 2000-х. Погибший Хангошвили умер от двух выстрелов в голову с близкого расстояния в парке Кляйнер Тиргартен в 2019 году. Из-за этого убийства правительство выслало двух российских дипломатов, что вызвало взаимный ответ России.

"Вердикт, вынесенный в среду, вероятно, усилит давление на российско-германские дипломатические отношения, уже переживающие напряжение из-за наращивания российских войск у границы с Украиной. Ответ нового правительства Германии на приговор будет рассматриваться как первое испытание для канцлера Олафа Шольца и министра иностранных дел Анналены Бербок, которые пообещали отстаивать права человека", — говорится в сообщении.

Тогда задержали неподалеку от места происшествия россиянина. У задержанного были документы на имя 49-летнего Вадима Андреевича Соколова из Иркутска. Однако позже следствие установило, что на самом деле с поддельными документами в Германии был 56-летний Вадим Красиков. Родственник задержанного в суде подтвердил, что это Красиков.



В суде во время заседания сообщили, что российские службы безопасности предоставили 56-летнему Красикову фальшивое удостоверение личности и ресурсы для выполнения атаки 2019 года.

"Не позднее июня 2019 года государственные органы центральных властей Российской Федерации приняли решение о ликвидации Торнике Хангошвили в Берлине. Четверо детей потеряли отца, двое братьев и сестер – брата. Некоторые СМИ предполагают, что судят Россию или даже Владимира Путина. Это вводит в заблуждение: на скамье подсудимых только осужденный. Но наша задача состоит в рассмотрении обстоятельств преступления", – сказал судья .

Красиков не будет иметь права на автоматическое условно-досрочное освобождение после 15 лет. Федеральный прокурор Германии ходатайствовал о приговоре в виде пожизненного заключения. Суд удовлетворил ходатайство.



Известно, что мужчина выстрелил в голову погибшего из пистолета с глушителем. А когда Хангошвили уже упал на землю, Красиков выстрелил ему в голову еще дважды. Свидетели сказали, что видели, как подозреваемый бросил велосипед, пистолет и парик в Шпрее недалеко от места происшествия.

Посол России в Германии Сергей Нечаев в среду заявил, что приговор берлинского суда политический.

"Мы считаем этот приговор предвзятым и политически мотивированным решением, оказывающим значительную нагрузку на и без того сложные немецко-российские отношения", – сказал он.

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