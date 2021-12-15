В Германии россиянина приговорили к пожизненному: что известно

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Козлова Альбіна
В Германии 56-летнего россиянина приговорили к пожизненному заключению за убийство грузина Зелимхана "Торнике" Хангошвили в 2019 году. Об этом пишет The Guardian.
Место преступления в парке Берлина, фото из Twitter/AFP News Agency
15 декабря суд в Берлине вынес приговор за убийство чеченского диссидента Зелимхана "Торнике" Хангошвили, который воевал против России во время второй чеченской войны в начале 2000-х. Погибший Хангошвили умер от двух выстрелов в голову с близкого расстояния в парке Кляйнер Тиргартен в 2019 году. Из-за этого убийства правительство выслало двух российских дипломатов, что вызвало взаимный ответ России.
Тогда задержали неподалеку от места происшествия россиянина. У задержанного были документы на имя 49-летнего Вадима Андреевича Соколова из Иркутска. Однако позже следствие установило, что на самом деле с поддельными документами в Германии был 56-летний Вадим Красиков. Родственник задержанного в суде подтвердил, что это Красиков.
В суде во время заседания сообщили, что российские службы безопасности предоставили 56-летнему Красикову фальшивое удостоверение личности и ресурсы для выполнения атаки 2019 года.
Красиков не будет иметь права на автоматическое условно-досрочное освобождение после 15 лет. Федеральный прокурор Германии ходатайствовал о приговоре в виде пожизненного заключения. Суд удовлетворил ходатайство.
Известно, что мужчина выстрелил в голову погибшего из пистолета с глушителем. А когда Хангошвили уже упал на землю, Красиков выстрелил ему в голову еще дважды. Свидетели сказали, что видели, как подозреваемый бросил велосипед, пистолет и парик в Шпрее недалеко от места происшествия.
Посол России в Германии Сергей Нечаев в среду заявил, что приговор берлинского суда политический.
Как сообщал портал "Комментарии", среди похищенных пиратами моряков могут быть украинцы.
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