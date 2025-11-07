В Германии с работой у украинских беженцев не все так просто: о чем говорит новая статистика

В Германии, где находится больше всего беженцев из Украины, зафиксировано заметное снижение эффективности программ трудоустройства для получателей государственного пособия Bürgergeld — каждый второй получатель госпособия через 3 месяца снова теряет работу. По данным немецкого таблоида BILD, большинство тех, кто выходит на работу с помощью центров занятости, спустя несколько недель вновь обращаются за социальной поддержкой.

Работа в Германии. Фото: из открытых источников

В материале говорится, что в 2024 году с помощью центров занятости работу нашли около 837 тысяч человек, однако лишь 401 тысяча смогла удержаться на новом месте более трех месяцев. Остальные – приблизительно 53% — снова оказались в системе госпомощи. По сравнению с 2021 годом часть успешных трудоустройств сократилась с 51,6% до 47,9%.

Особенно сложная ситуация наблюдается среди молодежи и людей преклонного возраста: среди граждан младше 25 лет на стабильных рабочих местах остались лишь 46,3%, а среди людей старше 55 лет – 46,4%. Еще хуже положение у семей с детьми и матерей-одиночек – из этой категории выйти из системы пособий смогла только треть получателей.

Представитель партии "Альтернатива для Германии" по социальным вопросам Рене Шпрингер назвал такие данные "позором для системы занятости" и подчеркнул, что высокий уровень возврата к пособиям свидетельствует о провале текущей политики трудоустройства.

Читайте также на портале "Комментарии" — за последние три года доля граждан Украины трудоспособного возраста в Германии, которые трудоустроились, выросла более чем втрое, согласно данным исследования немецкого Федерального института демографических исследований, которые обнародованы во вторник, 4 ноября.

Указывается, что, если летом 2022 года после начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину в Германии лишь 16% украинских беженцев имели работу, то через 3 года этот показатель уже составляет 51%.



