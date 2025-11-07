У Німеччині з роботою в українських біженців не все так просто: про що свідчить нова статистика

У Німеччині, де перебуває найбільше біженців з України, зафіксовано помітне зниження ефективності програм працевлаштування для отримувачів державної допомоги Bürgergeld – кожен другий отримувач держдопомоги через 3 місяці знову втрачає роботу. За даними німецького таблоїду BILD, більшість тих, хто виходить на роботу за допомогою центрів зайнятості, за кілька тижнів знову звертаються за соціальною підтримкою.

Робота у Німеччині. Фото: з відкритих джерел

У матеріалі йдеться, що у 2024 році за допомогою центрів зайнятості роботу знайшли близько 837 тисяч осіб, проте лише 401 тисяча змогла втриматись на новому місці понад три місяці. Інші — приблизно 53% — знову опинилися в системі держдопомоги. Порівняно з 2021 роком, частка успішних працевлаштувань скоротилася з 51,6% до 47,9%.

Особливо складна ситуація спостерігається серед молоді та людей похилого віку: серед громадян молодших 25 років на стабільних робочих місцях залишилося лише 46,3%, а серед людей старших 55 років – 46,4%. Ще гірше становище у сімей з дітьми та одиноких матерів – з цієї категорії вийти із системи допомоги змогла лише третина одержувачів.

Представник партії "Альтернатива для Німеччини" з соціальних питань Рене Шпрінгер назвав такі дані "ганьбою для системи зайнятості" і наголосив, що високий рівень повернення до допомоги свідчить про провал поточної політики працевлаштування.

Читайте також на порталі "Коментарі" — за останні три роки частка громадян України працездатного віку в Німеччині, які працевлаштувалися, зросла більш ніж утричі, згідно з даними дослідження німецького Федерального інституту демографічних досліджень, оприлюднених у вівторок, 4 листопада.

Вказується, що якщо влітку 2022 року після початку повномасштабного вторгнення російських військ в Україну в Німеччині лише 16% українських біженців мали роботу, то через 3 роки цей показник вже становить 51%.



