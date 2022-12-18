В Германии сделали новое, неожиданное заявление о перемирии в Украине на условиях РФ

Власти Германии выступают против того, чтобы прекратить огонь в Украине, как это предлагает в своих условиях РФ. От этого ситуация не станет лучше, будет только хуже для Украины. Об этом в своем комментарии отметила глава немецкого МИД Анналена Бербок для Deutsche Welle.

Анналена Бербок (фото из открытых источников)

"Оно не положит конец "ужасу" людей в Украине, а совсем наоборот", — утверждает глава немецкого Министерства иностранных дел.

Бербок утверждает, что войну начал именно глава РФ Владимир Путин, "и если Путин захочет, война закончится завтра".

"К сожалению, нет никаких честных признаков отвода российских войск", — говорит чиновница.

Еще глава немецкого МИД обращает внимание, что очень плохая ситуация сейчас на оккупированных территориях нашей страны.

"Здесь не только нет электричества и тепла, сюда не доходит даже международная помощь. Каждый день люди живут в страхе перед похищениями, пытками, убийствами со стороны российских оккупационных сил", — заключила глава немецкого МИД.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Германия еще не решила, давать ли Украине танки. Пока продолжаются переговоры по передаче ВСУ танков Leopard 2 по немецкой стороне. Об этом сказала на брифинге в пятницу представительница пресс-службы федерального правительства Кристине Гоффманн. Гоффманн и добавила, что ни одна из стран НАТО или партнеров до сих пор не передавала боевые танки Украине. Кроме того, представитель федерального правительства добавляет, что действительно происходят постоянные и интенсивные контакты между немецкой и американской сторонами, в частности, между советниками по внешнеполитическим вопросам, соответственно, президента и канцлера по теме поставки Украине вооружений. Вместе с тем Гоффманн акцентировала, что никогда со стороны США не звучало требований или даже просьба передать Украине боевые танки Leopard 2.

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