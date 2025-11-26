В Германии сделали заявление ою условиях капитуляции Украины

Министр обороны Германии Борис Писториус выступил с четкой позицией по поводу возможных переговоров о мире в Украине. В ходе дебатов в Бундестаге он отметил, что любой "мир", основанный на капитуляции или односторонних территориальных уступках Украины, станет поощрением для российского диктатора Владимира Путина и других авторитарных лидеров.

Борис Писториус. Фото из открытых источников

Борис Писториус назвал три принципиальных условия, без которых переговоры об урегулировании войны невозможны. По его словам, первое это то, что Украину нельзя принуждать к отказу от своих территорий. Вторым принципом немецкий министр обороны назвал способность страны защищаться, в частности, получив действенные гарантии безопасности и иметь сильные вооруженные силы. Третьим фактором Писториус считает, что решения о будущем Европы, НАТО или ЕС не могут приниматься без участия всех союзников.

"Для Украины не должно быть фальшивого мира. Не должно быть мира, основанного на капитуляции. Что касается будущего европейских государств, НАТО или ЕС, не должно обсуждаться или решаться без нашего понимания. Или иначе говоря: мы сами решаем свое будущее", – сказал Писториус.

Писториус также отметил, что геополитическая ситуация стремительно меняется, поэтому Германия должна переосмыслить свою роль в ЕС и НАТО. По его словам, Берлин не может быть уверен, насколько стабильны будут будущие международные альянсы. Как следствие, Писториус призвал к укреплению обороноспособности и значительному увеличению военных расходов.

