У Німеччині зробили заяву щодо умов капітуляції України

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус виступив із чіткою позицією щодо можливих переговорів про мир в Україні. Під час дебатів у Бундестазі він наголосив, що будь-який "мир", заснований на капітуляції чи односторонніх територіальних поступках України, стане заохоченням для російського диктатора Володимира Путіна та інших авторитарних лідерів.

Борис Пісторіус. Фото з відкритих джерел

Борис Пісторіус назвав три принципові умови, без яких переговори про врегулювання війни неможливі. За його словами, перше, це те, що Україну не можна змушувати до відмови від своїх територій. Другим принципом німецький міністр оборони назвав здатність країни захищатися, зокрема отримавши дієві гарантії безпеки та мати сильні Збройні сили. Третім фактором Пісторіус вважає, що рішення щодо майбутнього Європи, НАТО чи ЄС не можуть ухвалюватися без участі всіх союзників.

"Для України не повинно бути фальшивого миру. Не повинно бути миру, заснованого на капітуляції. Що стосується майбутнього європейських держав, НАТО чи ЄС, не повинно обговорюватися чи вирішуватися без нашого розуміння. Або, інакше кажучи: ми самі вирішуємо своє майбутнє", – сказав Пісторіус.

Пісторіус також зауважив, що геополітична ситуація стрімко змінюється, а тому Німеччина має переосмислити свою роль у ЄС та НАТО. За його словами, Берлін не може бути впевнений, наскільки стабільними будуть майбутні міжнародні альянси. Як наслідок, Пісторіус закликав до зміцнення обороноздатності та значного збільшення військових витрат.

