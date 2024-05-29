В Германии сделали жесткое заявление по поводу отправки своих войск в Украину

В Германии не поддерживают идею отправки своих войск в Украину. В частности, Министр обороны Борис Писториус отметил, что он выступает категорически против этого.

Борис Писториус

Писториус подчеркнул, что Берлин даже не будет отправлять военных для проведения учебных миссий, ведь такой шаг неоправдан.

"Добавленная стоимость, которую я не вижу, несоразмерна с риском и усилиями, которые придется приложить, поэтому для нас это не вариант",

– заявил Писториус.

Кроме того, министр обороны высказал свою позицию и по поводу разрешения Германии по использованию ее оружия Силами обороны для ударов по территории России. По его словам, в интересах военной тактики и стратегии должно быть ясно, что не нужно публично обсуждать, что возможно, и что разрешено Украине.

При этом Писториус добавил, что международное право позволяет наносить удары по территории России.

"То, что потом подробно регулируется между государствами, как сказал вчера канцлер, является урегулированием между государствами",

– подчеркнул министр.

Также он снова особо подчеркнул, что все дискуссии должны быть непубличными, ведь, например, Кремль не будет уведомлять союзников Украины о своих намерениях.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в последнее время активизировались разговоры о предоставлении Украине разрешения на применение западного вооружения для ударов по военным целям на территории России. Ранее против этого выступали Германия и США.

Однако, якобы их позиция начинает меняться . В частности, по информации западных СМИ, после посещения Киева вопрос предоставления Украине разрешения на удары по РФ начал лоббировать госсекретарь Энтони Блинкен.

Кроме того, вроде бы меняется и позиция канцлера Олафа Шольца. Его якобы сумел убедить президент Франции Эммануэль Макрон.



