Рубрики
МЕНЮ
Ткачик Олеся
Кандидат на должность канцлера Германии в 2025 году от консервативного блока ХДС/ХСС Фридрих Мерц заявил, что Олаф Шольц не стремится помочь Украине победить в войне против России. Напротив, Мерц утверждает, что действующий канцлер опасается поражения страны-агрессора.
Олаф Шольц
Фридрих Мерц остро критиковал Шольца, пытаясь снизить его популярность среди избирателей. По словам немецкого политолога Сергея Сумленного, действия Шольца лишь подтверждают, что он никогда не стремился к победе Украины в войне. В частности, об этом он сказал в эфире 24 канала.
В то же время политолог предостерегает, что не стоит полностью доверять словам лидера оппозиционного "Христианско-демократического союза", поскольку нет гарантий, что после прихода Мерца к власти его позиция по отношению к Украине останется неизменной.
Он также предположил, что в случае победы Мерца на выборах его риторика может измениться. Как только ХДС получит рычаги власти, они могут начать действовать не как оппозиция, а принимать решения в свою пользу.
То есть, говорит эксперт, есть опасения, что это может привести к частичному возвращению к политике времен Ангелы Меркель, также представлявшей Христианско-демократический союз.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Шольц снова хочет поговорить с Путиным.
Новости