Кандидат на должность канцлера Германии в 2025 году от консервативного блока ХДС/ХСС Фридрих Мерц заявил, что Олаф Шольц не стремится помочь Украине победить в войне против России. Напротив, Мерц утверждает, что действующий канцлер опасается поражения страны-агрессора.

Олаф Шольц

Фридрих Мерц остро критиковал Шольца, пытаясь снизить его популярность среди избирателей. По словам немецкого политолога Сергея Сумленного, действия Шольца лишь подтверждают, что он никогда не стремился к победе Украины в войне. В частности, об этом он сказал в эфире 24 канала.

"Шольц наоборот хотел предотвратить поражение России. По-моему, это правда. Я говорю об этом с начала полномасштабной войны", — отметил Добросовестный.

В то же время политолог предостерегает, что не стоит полностью доверять словам лидера оппозиционного "Христианско-демократического союза", поскольку нет гарантий, что после прихода Мерца к власти его позиция по отношению к Украине останется неизменной.

"Очевидно, что до выборов в сентябре 2025 года риторика Мерца будет базироваться на этом (критике политики Шольца по поддержке Украины). А если еще и социал-демократы не будут показывать результаты, будет еще больше оснований эскалировать эту риторику", — отметил эксперт.

Он также предположил, что в случае победы Мерца на выборах его риторика может измениться. Как только ХДС получит рычаги власти, они могут начать действовать не как оппозиция, а принимать решения в свою пользу.

То есть, говорит эксперт, есть опасения, что это может привести к частичному возвращению к политике времен Ангелы Меркель, также представлявшей Христианско-демократический союз.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Шольц снова хочет поговорить с Путиным.



