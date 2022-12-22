В Германии снова хотят передать Украине Patriot: кто продвигает решение

После объявления США о поставке Украине зенитных ракет Patriot, Христианско-социальный союз обратился к правительству во вглаве с Олафом Шолем с просьбой перестать откладывать важное решение и предоставить такие же системы вооружения Украине. Об этом пишет портал "Комментарии", со ссылкой на "Spiegel".

Германия. Фото: из открытых источников

Генеральный секретар ХСС Мартин Губер отметил, полномасштабная война в Украине показала, что украинцам лучше помогать оружием, "чтобы иметь возможность противостоять российской агрессии". Поэтому правительство Германии должно найти возможности усилить поддержку Украины снабжением оружия, а также ракетами Patriot.

Губер также обратился с просьбой о поставке в Украину боевых танков Leopard, тем более, что этот вопрос давно обсуждается.

Кроме того, глава Комитета по вопросам обороны в Бундестаге Мари-Агнесс Штрак-Циммерманн предложила разделить с США военную поддержку Украине.

"США снабжают ракеты Patriot, а нам нужно срочно сделать толчок, чтобы доставить Leopard 2 вместе с бронетранспортерами Marder с нашего склада в Украину", — заявила она.

Стоит отметить, что еще вчера в немецком правительстве заявляли, что страна не планирует передавать Украине Patriot, поскольку после передачи трех ПВО Польши, Германия не располагает другими системами этого типа.

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