В Германии сообщили о планах РФ по Харькову. К чему призвали партнеров

Как заявила Анналена Бербок, страна-агрессор Россия хочет "разбомбить Харьков в прах". Чтобы помешать этому, подчеркнула министр, нужно найти дополнительные системы противовоздушной обороны, которые могут быть оперативно доставлены в Украину.

Анналена Бербок

При этом Бербок подчеркнула, что Германия не может в этом оказать помощь Киеву, поскольку собственные запасы Германии в системах Patriot уже почти исчерпаны.

Именно поэтому глава МИД заявили, что необходимо быстро проанализировать, какие запасы этих ЗРК есть в Европе и мире, чтобы понимать, откуда их можно оперативно доставить в Украину.

Бербок выразила надежду, что в этом вопросе будет ясность до проведения саммита Большой семерки, который состоится 19 апреля.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что на прошлой неделе во время визита в Брюссель глава МИД Дмитрий Кулеба просил у западных партнеров передать Украине дополнительные системы противовоздушной обороны. Тогда он подчеркнул, что Германия займется поиском свободных систем ПВО для того, чтобы оперативно передать их Киеву.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что, по мнению некоторых политиков, российский диктатор Владимир Путин хочет превратить Харьков в украинское Алеппо. При этом ему безразлично количество жертв среди мирного населения. Пока его останавливает от этого шага отсутствие большого количества ракет. Однако как только агрессор решит вопрос с ними, начнет методически уничтожать Харьков.

О том, что Харьков оказался в заложниках у страны-террориста, говорили также и волонтеры. По их мнению, Россия уничтожает город, чтобы спровоцировать руководство Украины на эмоциональные решения, как снять ПВО с военного объекта и перебросить его в защиту Харькова.