logo

BTC/USD

69555.62

ETH/USD

3549.70

LTC/USD

97.99

USD/UAH

39.35

EUR/UAH

42.90

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Германия В Германии сообщили о планах РФ по Харькову. К чему призвали партнеров
commentss НОВОСТИ Все новости

В Германии сообщили о планах РФ по Харькову. К чему призвали партнеров

Россия планирует разбомбить Харьков «в пух и прах», об этом, как сообщает n-tv, заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок. Она призвала найти свободные системы Patriot и доставить их в Украину

сегодня, 16:01
Автор:
avatar

Ткачик Олеся
Поделитесь публикацией:

Как заявила Анналена Бербок, страна-агрессор Россия хочет "разбомбить Харьков в прах". Чтобы помешать этому, подчеркнула министр, нужно найти дополнительные системы противовоздушной обороны, которые могут быть оперативно доставлены в Украину.

В Германии сообщили о планах РФ по Харькову. К чему призвали партнеров

Анналена Бербок

При этом Бербок подчеркнула, что Германия не может в этом оказать помощь Киеву, поскольку собственные запасы Германии в системах Patriot уже почти исчерпаны.

Именно поэтому глава МИД заявили, что необходимо быстро проанализировать, какие запасы этих ЗРК есть в Европе и мире, чтобы понимать, откуда их можно оперативно доставить в Украину.

Бербок выразила надежду, что в этом вопросе будет ясность до проведения саммита Большой семерки, который состоится 19 апреля.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что на прошлой неделе во время визита в Брюссель глава МИД Дмитрий Кулеба просил у западных партнеров передать Украине дополнительные системы противовоздушной обороны. Тогда он подчеркнул, что Германия займется поиском свободных систем ПВО для того, чтобы оперативно передать их Киеву.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что, по мнению некоторых политиков, российский диктатор Владимир Путин хочет превратить Харьков в украинское Алеппо. При этом ему безразлично количество жертв среди мирного населения. Пока его останавливает от этого шага отсутствие большого количества ракет. Однако как только агрессор решит вопрос с ними, начнет методически уничтожать Харьков.

О том, что Харьков оказался в заложниках у страны-террориста, говорили также и волонтеры. По их мнению, Россия уничтожает город, чтобы спровоцировать руководство Украины на эмоциональные решения, как снять ПВО с военного объекта и перебросить его в защиту Харькова.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.n-tv.de/politik/14-33-Neuer-Drohnenangriff-bei-AKW-Saporischschja-gemeldet--article23143824.html
Теги:
comments

Обсуждения

Поделитесь своим мнением!


Новости

Все новости