В Германии новый этап расследования взрывов на газопроводах "Северный поток" вызвал активные политические дискуссии. После обнародования материалов следствия сопредседатель оппозиционной партии "Альтернатива для Германии" (AfD) Тино Хрупалла призвал прекратить военную поддержку Украины. Об этом сообщает Welt.

Фото: из открытых источников

Заявление немецкого политика прозвучало на фоне очередной масштабной российской атаки по Украине, в результате которой погибли десятки мирных жителей, в том числе в Киеве.

Основанием для политической реакции стали новые данные Федеральной прокуратуры Германии, ведущей расследование диверсии на газопроводах. В Карлсруэ были обнародованы обвинительные материалы в отношении бывшего украинского военного. По версии следствия, подготовка сделки якобы осуществлялась в интересах украинского государства.

В документах отмечается, что вероятной целью подрыва было полное прекращение транспортировки российского газа в Европу, что должно было лишить Москву части прибылей, которые могут использоваться для финансирования войны.

После появления этих материалов Тино Хрупалла заявил, что, по его мнению, имеющейся информации достаточно для пересмотра политики Берлина по военной помощи Киеву. Политик также назвал взрывы на газопроводах серьезным ударом по германской экономике и промышленности и выступил за проведение всестороннего и беспристрастного расследования обстоятельств диверсии.

В частности, поводом к его заявлению стали обвинения, выдвинутые гражданину Украины Сергею К., которого немецкие правоохранители считают причастным к организации подрыва газопроводов.

В то же время, расследование продолжается, а обнародованные материалы стали поводом для новой волны политических споров в Германии относительно политики безопасности, поддержки Украины и последствий диверсии для энергетической безопасности Европы.

Портал "Комментарии" уже писал, что в российском информационном пространстве все чаще появляются критические заявления о ходе войны против Украины. Признаки разочарования демонстрируют даже отдельные сторонники Кремля, ранее открыто поддерживавшие действия российских властей. Одним из таких стал бывший заключенный и участник подразделения "Шторм Z" Даниил Туленков, опубликовавший эмоциональное сообщение в своем Telegram-канале.