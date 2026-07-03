У Німеччині новий етап розслідування вибухів на газопроводах "Північний потік" спричинив активні політичні дискусії. Після оприлюднення матеріалів слідства співголова опозиційної партії "Альтернатива для Німеччини" (AfD) Тіно Хрупалла закликав припинити військову підтримку України. Про це повідомляє Welt.

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Заява німецького політика пролунала на тлі чергової масштабної російської атаки по Україні, внаслідок якої загинули десятки мирних жителів, зокрема у Києві.

Підставою для політичної реакції стали нові дані Федеральної прокуратури Німеччини, яка веде розслідування диверсії на газопроводах. У Карлсруе було оприлюднено обвинувальні матеріали щодо колишнього українського військового. За версією слідства, підготовка операції нібито здійснювалася в інтересах української держави.

У документах зазначається, що ймовірною метою підриву було повне припинення транспортування російського газу до Європи, що мало позбавити Москву частини прибутків, які можуть використовуватися для фінансування війни.

Після появи цих матеріалів Тіно Хрупалла заявив, що, на його думку, наявної інформації достатньо для перегляду політики Берліна щодо військової допомоги Києву. Політик також назвав вибухи на газопроводах серйозним ударом по німецькій економіці та промисловості й виступив за проведення всебічного та неупередженого розслідування обставин диверсії.

Зокрема, приводом для його заяви стали обвинувачення, висунуті громадянину України Сергію К., якого німецькі правоохоронці вважають причетним до організації підриву газопроводів.

Водночас розслідування триває, а оприлюднені матеріали стали приводом для нової хвилі політичних суперечок у Німеччині щодо безпекової політики, підтримки України та наслідків диверсії для енергетичної безпеки Європи.

Портал "Коментарі" вже писав, що у російському інформаційному просторі дедалі частіше з'являються критичні заяви щодо перебігу війни проти України. Ознаки розчарування демонструють навіть окремі прихильники Кремля, які раніше відкрито підтримували дії російської влади. Одним із таких став колишній ув'язнений і учасник підрозділу "Шторм Z" Данило Туленков, який опублікував емоційний допис у своєму Telegram-каналі.