В Германии убили двух копов, когда те остановили автомобиль: что известно

В Германии во время патрулирования погибли двое полицейских. Сейчас в двух землях разыскивают стрелявших в копов подозреваемых. Местных жителей предупреждали, что в этих регионах могут находиться вооруженные подозреваемые. Об этом сообщает The Guardian.



Полицейское авто, фото из открытых источников

Событие произошло утром 31 января в западном регионе недалеко от Куселя. Убитых нашли их коллеги на сельской дороге Крайсштрассе . По данным полиции Кайзерслаутерна, 24-летняя полицейская и ее 29-летний напарник скончались от огнестрельных ранений, пока ехало подкрепление.



Пока известно, что во время обычного патрулирования копы остановили автомобиль. Произошел ли между ними и водителем конфликт неизвестно, но по рации правоохранители известили коллег, что злоумышленники в них стреляют. Предварительно, в машине, которую остановили копы, перевозили дичь. Однако детали трагедии не разглашают.



Сообщается, что молодая офицерша училась в полицейской академии. Рядом с ее телом обнаружили табельное оружие. Напарник убитой произвел несколько выстрелов в сторону злоумышленников, прежде чем получил смертельное ранение.

В полиции нет описания нападающих и автомобиля, на котором они передвигаются. Поэтому их поиском будут заниматься полицейские соседней немецкой земли Саар. Позже в полиции сообщили, что подозреваемым может быть 38-летний мужчина из Шпизен-Эльверсберга, предположительно находящийся в земле Саар. Местных просят сообщать, если они увидят этого мужчину в регионе.

Сабрина Кунц, глава профсоюза полиции земли, выразила соболезнования родственникам и коллегам погибших и подчеркнула, что эта трагедия сильно поразила всех правоохранителей.

Как сообщал портал "Комментарии", в Германии могут запретить Telegram.

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