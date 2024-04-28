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В Германии убили двух украинцев: подозреваемый оказался россиянином

Гражданин России подозревается в убийстве двух украинских мужчин в Германии.

сегодня, 09:22
Автор:
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Slava Kot
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В торговом центре города Мурнау двое украинских мужчин получили смертельные ножевые ранения, от которых погибли. Полиция в убийстве подозревает 57-летнего россиянина, который предстанет перед судом по этому делу. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на немецкие СМИ.

В Германии убили двух украинцев: подозреваемый оказался россиянином

Полиция Германии подозревает россиянина в убийстве украинцев. Фото иллюстративное

В немецком городе Мурнау произошло убийство двух украинцев. По данным следствия, россиянин напал на 36-летнего украинца в местном торговом центре и нанес ему тяжелые ножевые ранения, после которых мужчина скончался на месте. Другой жертвой стал 23-летний парень, который после ранений был доставлен в больницу, однако вскоре погиб там.

Сначала, вероятный, преступник скрылся с места убийства, однако немецкая полиция после розысков схватила 57-летнего подозреваемого, который оказался гражданином России и проживал неподалеку от инцидента. В настоящее время россиянин находится под следствием в подозрении о двойном убийстве. Первый суд над мужчиной запланирован на 28 апреля.

Полиция выясняет все обстоятельства и мотивы убийства, в частности обратилась с просьбой к свидетелям инцидента, которые могут описать ситуацию, которая привела к преступным действиям.

"Мы все еще находимся в начале расследования. Точное течение событий, предпосылки и мотивы теперь являются предметом уголовного расследования", — сказал журналистам представитель местной полиции Даниэль Кац.

Ранее портал "Комментарии" сообщал об убийстве беженцев из Украины в Германии.

Также "Комментарии" писали, что в Германии осудили чиновника, который добивался детей украинской беженки в возрасте 9 и 11 лет.




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Источник: https://www.dw.com/ru/rossianina-podozrevaut-v-ubijstve-dvuh-ukraincev-v-bavarii/a-68939825
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