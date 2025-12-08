В Германии установлена самая высокая в мире елка: как она выглядит (ВИДЕО)



















В Германии на главной площади Дортмунда Ганзаплац официально зажгли самую высокую живую новогоднюю елку в мире. Уникальная праздничная конструкция, которая стала символом города и одним из самых известных рождественских объектов Европы, достигает 45 метров высотой и весит около 40 тонн.

Самая высокая живая новогодняя елка в мире. Фото: WDR

Церемония включения огней состоялась 24 ноября 2025 года, вскоре после открытия традиционной рождественской ярмарки, которая ежегодно собирает сотни тысяч посетителей.

Гигантская рождественская елка в Дортмунде – это не одно дерево, а сложная конструкция, сформированная из 1200 отдельных живых норвежских елей, специально выращенных для этого проекта. Все они вручную крепятся к массивному стальному каркасу, который и формирует узнаваемый конусный силуэт. Строительство инсталляции длилось около четырех недель.

Верхушку елки венчает четырехметровый ангел. Он является главным визуальным акцентом установки и ее узнаваемой деталью. Кроме того, елка украшена 138 000 LED-лампами.

Видео, как выглядит самая высокая живая новогодняя елка в мире, можно просмотреть ниже:

Рождественская елка на площади Ганзаплац в Дортмунде устанавливается уже с 1996 года.

