В Німеччині встановлено найвищу у світі ялинку: як вона виглядає (ВІДЕО)



















У Німеччині на головній площі Дортмунда Ганзаплац офіційно засвітили найвищу живу новорічну ялинку у світі. Унікальна святкова конструкція, яка вже стала символом міста і одним з найвідоміших різдвяних об’єктів Європи, сягає 45 метрів заввишки та важить близько 40 тонн.

Найвища жива новорічна ялинка у світі. Фото: WDR

Церемонія увімкнення вогнів відбулася 24 листопада 2025 року, невдовзі після відкриття традиційного різдвяного ярмарку, який щороку збирає сотні тисяч відвідувачів.

Гігантська різдвяна ялинка у Дортмунді це не одне дерево, а складна конструкція, сформована з 1200 окремих живих норвезьких ялин, спеціально вирощених для цього проєкту. Усі вони вручну кріпляться до масивного сталевого каркаса, який і формує впізнаваний конусний силует. Будівництво інсталяції тривало приблизно чотири тижні.

Верхівку ялинки вінчає чотириметровий ангел. Він є головним візуальним акцентом інсталяції та її впізнаваною деталлю. Крім того, ялинка прикрашена 138 000 LED-лампами.

Відео, як виглядає найвища жива новорічна ялинка у світі можна переглянути нижче:

Різдвяна ялинка на площі Ганзаплац у Дортмунді встановлюється вже з 1996 року.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що у Києві відкрили головну новорічну ялинку. 16-метрове дерево прикрасили 4,5 тисячами іграшок. Відкриття відбулося напередодні Дня Святого Миколая, а сама головна ялинка країни розміщена, як в попередні роки, на Софійській площі.

Також "Коментарі" писали, що лондонська новорічна ялинка на Трафальгарській площі викликала дискусії по всьому світу. Іноземці висміюють її через несподіваний вигляд, тоді як британці захищають вказуючи на давню традицію.