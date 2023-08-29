В Германии увеличат выплаты украинским беженцам: какие будут суммы

Социальные выплаты Bürgergeld в Германии повысятся с начала следующего года. Об этом заявил министр социальных дел Хубертус Хайль. Размер пособия увеличится на 12% в связи с инфляцией, сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на "tagesschau.de".

Беженцы. Фото: из открытых источников

В материале говорится, что в 2023 году в Германии начали выплачивать пособие по безработице Bürgergeld (гражданский доход). Это выплаты для людей, у кого доход меньше прожиточного минимума и нет работы. Помощь Bürgergeld в Германии получают более 5,5 млн человек. Эти же выплаты распространяются и на граждан Украины, которые оказались в Германии, спасаясь от войны.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

С начала 2024 года размер пособия довольно существенно увеличится в сумме. Так родители-одиночки или одинокие взрослые будут получать – 563 евро (сейчас 502 евро); дети до 6 лет – 357 евро (сейчас 318 евро); дети в возрасте 7-14 лет – 390 евро (сейчас 348 евро); дети 15-18 лет – 471 евро (сейчас 420 евро).

В январе 2023 доход граждан заменил выплаты Hartz IV, которые также действовали для украинских беженцев. Тогда стандартные ставки пособий выросли примерно на 50 евро. При начислении пособия учитываются расходы на жилье, доходы и активы выше определенного порога.

Читайте также на портале "Комментарии" — из-за войны, развязанной Россией в Украине, согласно данным ООН, в мире критически выросло число беженцев. Только из нашей страны за прошлый год выехало 5,7 млн человек. В том числе представители бизнеса. Оставшиеся среди основных проблем называют продолжающееся полномасштабное вторжение РФ, коррупцию, безработицу, разрушения. Ну, а выехавшие пытаются закрепиться в тех странах, куда перебрались. Эксперты рассказали изданию "Комментарии", что это за страны, какую работу там находят украинцы, какие бизнесы открывают – и что сделать, чтобы после войны они вернулись на Родину.



