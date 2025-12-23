logo

В Германии уже хватаются за голову: к чему готовятся сразу после прекращения войны в Украине
commentss НОВОСТИ Все новости

В Германии уже хватаются за голову: к чему готовятся сразу после прекращения войны в Украине

Глава МИД Германии призвал Запад не питать иллюзий относительно Кремля и настаивает на жестких гарантиях безопасности для Украины и Европы

23 декабря 2025, 12:06
Автор:
Кравцев Сергей

Россия может представлять угрозу для стран НАТО даже после возможного заключения мирного соглашения с Украиной. Об этом в интервью изданию Die Zeit заявил министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль.

В Германии уже хватаются за голову: к чему готовятся сразу после прекращения войны в Украине

Министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль. Фото: из открытых источников

На фоне обсуждений прекращения огня в Украине глава МИД ФРГ подчеркнул, что любые договоренности должны сопровождаться реальными и надежными гарантиями безопасности со стороны Запада, прежде всего США. По его словам, речь идет не о декларациях, а о конкретной готовности союзников прийти на помощь Украине в случае повторной агрессии со стороны России.

Вадефуль отметил, что вопрос территориальных компромиссов Киев сможет рассматривать только при наличии действенных механизмов защиты от нового нападения. При этом он подчеркнул, что европейские государства также должны стать частью будущей системы безопасности, однако детали такого участия будут обсуждаться лишь после достижения соглашения о прекращении боевых действий.

Министр предостерег от чрезмерного оптимизма, указав, что Москва может использовать паузу в войне для ускоренного наращивания военного потенциала и подготовки к возможному противостоянию с Североатлантическим альянсом. По его словам, на данный момент Запад еще не продемонстрировал достаточного уровня практической готовности выполнить данные Украине обещания.

Глава МИД Германии подчеркнул, что европейская архитектура безопасности должна строиться с учетом российской угрозы и опираться на силу, единство союзников и усиление обороноспособности. Оценивать вероятность прямого нападения РФ на НАТО Вадефуль отказался, однако призвал быть готовыми к такому сценарию.

Он также заявил, что у Германии нет оснований ослаблять оборонные усилия, добавив: в случае если российская армия добьется устойчивого успеха в Украине, это станет серьезным вызовом для всего Альянса.

Читайте также на портале "Комментарии" — в США оценили обещания Путина не нападать на ЕС и НАТО.




Источник: https://www.zeit.de/politik/ausland/2025-12/wadephul-ukraine-russland-usa-sicherheitsgarantien-gxe
