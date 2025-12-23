logo_ukra

Німеччина У Німеччині вже хапаються за голову: до чого готуються одразу після припинення війни в Україні
НОВИНИ

У Німеччині вже хапаються за голову: до чого готуються одразу після припинення війни в Україні

Глава МЗС Німеччини закликав Захід не мати ілюзій щодо Кремля і наполягає на жорстких гарантіях безпеки для України та Європи

23 грудня 2025, 12:06
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Росія може становити загрозу для країн НАТО навіть після можливого укладання мирної угоди з Україною. Про це в інтерв'ю виданню Die Zeit заявив міністр закордонних справ Німеччини Йоган Вадефуль.

У Німеччині вже хапаються за голову: до чого готуються одразу після припинення війни в Україні

Міністр закордонних справ Німеччини Йоган Вадефуль. Фото: з відкритих джерел

На тлі обговорень припинення вогню в Україні глава МЗС ФРН наголосив, що будь-які домовленості мають супроводжуватись реальними та надійними гарантіями безпеки з боку Заходу, насамперед США. За його словами, йдеться не про декларації, а про конкретну готовність союзників прийти на допомогу Україні у разі повторної агресії з боку Росії.

Вадефуль зазначив, що питання територіальних компромісів Київ зможе розглядати лише за наявності дійових механізмів захисту від нового нападу. При цьому він наголосив, що європейські держави також мають стати частиною майбутньої системи безпеки, проте деталі такої участі обговорюватимуться лише після досягнення угоди про припинення бойових дій.

Міністр застеріг від надмірного оптимізму, вказавши, що Москва може використати паузу у війні для прискореного нарощування військового потенціалу та підготовки до можливого протистояння з Північноатлантичним альянсом. За його словами, зараз Захід ще не продемонстрував достатнього рівня практичної готовності виконати дані Україні обіцянки.

Глава МЗС Німеччини наголосив, що європейська архітектура безпеки має будуватися з урахуванням російської загрози та спиратися на силу, єдність союзників та посилення обороноздатності. Оцінювати ймовірність прямого нападу РФ на НАТО Вадефуль відмовився, проте закликав бути готовим до такого сценарію.

Він також заявив, що Німеччина не має підстав послаблювати оборонні зусилля, додавши: якщо російська армія досягне сталого успіху в Україні, це стане серйозним викликом для всього Альянсу.

Читайте також на порталі "Коментарі" – у США оцінили обіцянки Путіна не нападати на ЄС та НАТО.




Джерело: https://www.zeit.de/politik/ausland/2025-12/wadephul-ukraine-russland-usa-sicherheitsgarantien-gxe
