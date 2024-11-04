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В Германии уже начались торги за отказ от помощи Украине

Новая популистская партия BSW стала лидером в трех восточных землях Германии

сегодня, 09:10
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Кравцев Сергей

Новая левая популистская партия Германии требует довольно высокую цену за создание коалиции в трех восточных землях. Они заставляют "союзников" отказаться от помощи Украине. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет издание Reuters.

В Германии уже начались торги за отказ от помощи Украине

Германия. Фото: из открытых источников

СМИ отмечает, что такие уступки рискуют подорвать проукраинский консенсус в Германии. Они также усиливают напряженность в федеральной коалиции канцлера Олафа Шольца в Берлине, которая и так висит на волоске.

Созданный в январе Альянс Сахра Вагенкнехта (BSW) — единственная партия, выступающая против вооенной помощи Украине, помимо крайне правой AfD, которая является изгоем, поскольку другие партии отказываются с ней сотрудничать.

Отмечается, что сентябрьские успехи BSW на выборах в землях Бранденбург, Тюрингия и Саксония делают его практически незаменимым партнером для основных партий, стремящихся создать коалиции.

Сахра Вагенкнехт, популярный, но вызывающий разногласия лидер, который хочет, чтобы региональные отделения его партии заставляли всех потенциальных партнеров подписываться под ее антивоенными позициями в качестве цены за создание коалиции. Это привело к тому, что бранденбургское отделение социал-демократов Шольца (СДПГ) одобрило совместное заявление с BSW, в котором говорилось следующее: "Война не будет закончена дальнейшими поставками оружия".

В заявлении также критикуется возможное размещение американских ракет дальнего радиуса действия в Германии, что вызвало возмущение в Берлине и недовольство некоторых членов СДПГ.

СМИ отмечает, хотя правительства земель Германии не имеют прямого влияния на внешнюю политику, позиция BSW была озвучена на фоне охлаждения общества к поддержке Украины в критический момент, когда Россия добилась успехов на поле боя, а политика США в отношении Киева зависит от выборов 5 ноября.

Маневры BSW также укрепляют традиционно русофильский левый фланг СДПГ, считает Штефан Маршалл, политолог из Университета Дюссельдорфа.

В прошлом месяце СДПГ назначила генеральным секретарем Маттиаса Мирша, который, похоже, реабилитирует Герхарда Шредера, бывшего канцлера, работавшего в российской компании "Газпром" и называющего президента Владимира Путина другом.

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Источник: https://www.reuters.com/world/europe/germanys-upstart-leftists-chip-pro-ukraine-consensus-2024-11-03/
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