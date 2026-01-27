logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.13

EUR/UAH

51.06

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Германия В Германии вовсю готовятся к войне России против НАТО: когда она может начаться
commentss НОВОСТИ Все новости

В Германии вовсю готовятся к войне России против НАТО: когда она может начаться

Берлин рассматривают как ключевой тыл Альянса, но логистика, медицина и политика могут стать слабыми местами

27 января 2026, 12:30
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

В Германии считают, что до возможного нападения России на страны НАТО остается всего два-три года. В случае такого сценария ФРГ окажется в эпицентре событий как один из ключевых членов Альянса и главный логистический хаб. Об этом заявил руководитель Командования поддержки вооруженных сил Германии генерал-лейтенант Геральд Функе в интервью The Times.

В Германии вовсю готовятся к войне России против НАТО: когда она может начаться

Германия. Фото: из открытых источников

По его оценке, основной проблемой в первые дни конфликта станет логистика. Десятки тысяч военнослужащих НАТО необходимо будет оперативно перебросить к линии фронта, однако пути снабжения с высокой вероятностью окажутся под ударами российских ракет и дронов, а также подвержены саботажу и кибератакам. Именно поэтому Германия должна сохранить способность управлять несколькими альтернативными маршрутами поставок.

"Если один путь выйдет из строя, у нас должна быть возможность немедленно использовать другие", — подчеркнул Функе.

Еще одним критическим вызовом он назвал медицинское обеспечение. В случае масштабного конфликта число раненых может достигать тысяч в день, тогда как у Бундесвера есть лишь пять собственных госпиталей на 1800 коек. Чтобы избежать коллапса, власти планируют разделить гражданские больницы на четыре секции и резервировать их для приема военных в зависимости от ситуации.

Командование поддержки, созданное в 2025 году, уже разрабатывает механизмы масштабной реквизиции грузовиков, вагонов, продовольствия и персонала. По словам Функе, объемы таких мер будут сопоставимы с планами времен Холодной войны. В частности, достигнуты договоренности с Deutsche Bahn, которая должна предоставлять поезда для перевозки техники в течение трех дней после запроса армии.

При этом серьезным препятствием остается немецкая правовая система: для введения "состояния напряженности" или национальной обороны требуется поддержка двух третей Бундестага. Генерал не скрывает тревоги, отмечая, что значительная часть парламента представлена радикальными левыми и пророссийскими ультраправыми силами, что может заблокировать необходимые решения в критический момент.

Читайте также на портале "Комментарии" — Германия больше не может поставлять Украине Patriot: Писториус сделал важное заявление.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.thetimes.com/world/europe/article/germany-russia-attacks-nato-commander-preparing-lhjdtzsmm
Теги:

Новости

Все новости