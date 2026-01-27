В Германии вовсю готовятся к войне России против НАТО: когда она может начаться

В Германии считают, что до возможного нападения России на страны НАТО остается всего два-три года. В случае такого сценария ФРГ окажется в эпицентре событий как один из ключевых членов Альянса и главный логистический хаб. Об этом заявил руководитель Командования поддержки вооруженных сил Германии генерал-лейтенант Геральд Функе в интервью The Times.

Германия. Фото: из открытых источников

По его оценке, основной проблемой в первые дни конфликта станет логистика. Десятки тысяч военнослужащих НАТО необходимо будет оперативно перебросить к линии фронта, однако пути снабжения с высокой вероятностью окажутся под ударами российских ракет и дронов, а также подвержены саботажу и кибератакам. Именно поэтому Германия должна сохранить способность управлять несколькими альтернативными маршрутами поставок.

"Если один путь выйдет из строя, у нас должна быть возможность немедленно использовать другие", — подчеркнул Функе.

Еще одним критическим вызовом он назвал медицинское обеспечение. В случае масштабного конфликта число раненых может достигать тысяч в день, тогда как у Бундесвера есть лишь пять собственных госпиталей на 1800 коек. Чтобы избежать коллапса, власти планируют разделить гражданские больницы на четыре секции и резервировать их для приема военных в зависимости от ситуации.

Командование поддержки, созданное в 2025 году, уже разрабатывает механизмы масштабной реквизиции грузовиков, вагонов, продовольствия и персонала. По словам Функе, объемы таких мер будут сопоставимы с планами времен Холодной войны. В частности, достигнуты договоренности с Deutsche Bahn, которая должна предоставлять поезда для перевозки техники в течение трех дней после запроса армии.

При этом серьезным препятствием остается немецкая правовая система: для введения "состояния напряженности" или национальной обороны требуется поддержка двух третей Бундестага. Генерал не скрывает тревоги, отмечая, что значительная часть парламента представлена радикальными левыми и пророссийскими ультраправыми силами, что может заблокировать необходимые решения в критический момент.

Читайте также на портале "Комментарии" — Германия больше не может поставлять Украине Patriot: Писториус сделал важное заявление.



