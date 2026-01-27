У Німеччині готуються до війни Росії проти НАТО: коли вона може початися

У Німеччині вважають, що до можливого нападу Росії на країни НАТО залишається лише два-три роки. У разі такого сценарію ФРН опиниться в епіцентрі подій як один із ключових членів Альянсу та головний логістичний хаб. На цьому наголосив керівник Командування підтримки збройних сил Німеччини генерал-лейтенант Геральд Функе в інтерв'ю The Times.

Німеччина. Фото: із відкритих джерел

За його оцінкою, основною проблемою у перші дні конфлікту стане логістика. Десятки тисяч військовослужбовців НАТО необхідно буде оперативно перекинути до лінії фронту, проте шляхи постачання з високою ймовірністю виявляться під ударами російських ракет і дронів, а також саботажу і кібератакам. Саме тому Німеччина має зберегти здатність керувати кількома альтернативними маршрутами постачання.

"Якщо один шлях вийде з ладу, у нас має бути можливість негайно використовувати інші", — наголосив Функе.

Ще одним критичним викликом він назвав медичне забезпечення. У разі масштабного конфлікту кількість поранених може досягати тисяч на день, тоді як Бундесвер має лише п'ять власних госпіталів на 1800 ліжок. Щоб уникнути колапсу, влада планує розділити цивільні лікарні на чотири секції та резервувати їх для прийому військових залежно від ситуації.

Командування підтримки, створене у 2025 році, вже розробляє механізми масштабної реквізиції вантажівок, вагонів, продовольства та персоналу. За словами Функе, обсяги таких заходів будуть зіставні з планами часів Холодної війни. Зокрема, досягнуто домовленостей з Deutsche Bahn, яка має надавати потяги для перевезення техніки протягом трьох днів після запиту армії.

При цьому серйозною перешкодою залишається німецька правова система: для запровадження стану напруженості або національної оборони потрібна підтримка двох третин Бундестагу. Генерал не приховує тривоги, наголошуючи, що значна частина парламенту представлена радикальними лівими та проросійськими ультраправими силами, що може заблокувати необхідні рішення у критичний момент.

