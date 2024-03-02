В Германии выступили с обвинениями в адрес Путина. В чем его подозревают

Агнешка Брюггер заявила, что после того, как в России обнародовали запись внутреннего разговора между офицерами ВВС Германии, Кремль может в ближайшие месяцы прибегнуть к дальнейшим диверсиям в стране.

Владимир Путин

По ее словам, события последних дней демонстрируют, как российский диктатор Владимир Путин пытается оказывать массовое негативное влияние на открытое общество, особенно это касается Германии. При этом, добавила политик, среди его инструментов – дезинформация, дестабилизация, а также шпионаж.

При этом Брюггер отметила, что этот год чрезвычайно важен из-за выборов, поэтому угрозы от Российской Федерации только будут усиливаться. Поэтому, добавила политик, необходимо лучше подготовиться ко всем вызовам, которые могут быть связаны с Россией и это касается всех сфер.

"Как общество, мы должны стать более устойчивыми, сильными и защищенными"

, – добавила Брюггер.

Напомним, портал "Комментарии" сообщал, что 1 марта российские пропагандисты обнародовали записи с разговорами немецких офицеров, обсуждавших передачу Украине ракет "Таурус". В этом контексте они размышляли о том, сколько нужно таких ракет, чтобы уничтожить Крымский мост. Указывалось, что для этого нужно несколько десятков таурусов. Немецкие офицеры допустили, что можно передать Украине сотню дальнобойных ракет.

Канцлер Германии Олаф Шольц уже подтвердил подлинность обнародованных записей и добавил, что на этот счет идет проверка. Он пообещал скорые ответы.

Кроме того, в Министерстве обороны Германии сообщили, что был перехвачен внутренний разговор офицеров Воздушных сил. Там пока не смогли ответить, был ли разговор, обнародованный, полностью аутентичен, или в него были внесены определенные изменения россиянами.

Вместе с тем, председатель комитета по вопросам обороны Бундестага Мари-Агнес Штрак-Циммерманн уже призвала срочно усилить безопасность и контрразведку в Германии, поскольку страна, как показала практика, уязвима в этой сфере. Она также предположила, что в России опубликовали разговор немецких офицеров, чтобы таким образом повлиять на канцлера Германии в вопросе передачи Украине дальнобойных ракет.