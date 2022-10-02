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В Германии за учениями украинских военных шпионили более десятка дронов: подробности

По одной из версий следствия, за шпионажем стоит Россия

сегодня, 20:55
Автор:

Лиля Воробьева
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За тренировками украинских военных на учебном полигоне Бундесвера шпионили с помощью 12 беспилотников. Об этом сообщают "Комментарии", ссылаясь на Business Insider .

В Германии за учениями украинских военных шпионили более десятка дронов: подробности

Обучение украинских военных в Германии (фото из открытых источников)

В сообщении говорится, что инцидент произошел в ночь с 30 сентября на 1 октября на военном полигоне Вильдфлекен, находящемся на границе между землями Гессен и Бавария.

В пресс-службе Министерства обороны подтвердили этот факт. Беспилотники были замечены в непосредственной близости от военного полигона. По данному факту провели полицейскую операцию, а также по этому установленному шпионажу начали расследование.

Известно, что на немецком полигоне украинских военных учат пользоваться колесным бронетранспортером Dingo. По одной из версий, за этим шпионажем стоит РФ. Но окончательный отчет будет опубликован после завершения расследования.

Колесный бронетранспортер Dingo – универсальный бронетранспортер, который используют для патрулирования и разведки. В разных модификациях на складах Германии имеется более 500 таких автомобилей.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Россия изменила тактику использования в Украине дронов-камикадзе . РФ чаще начала использовать на войне в Украине дроны-камикадзе ZALA "Ланцет-1" и "Ланцет-3". Вероятно, это из-за поставок нашей стране Switchblade 600. С помощью дронов-камикадзе оккупанты пытаются бить по местам, где по их данным, находится склад с боеприпасами. В сообщении говорится, что пока сложно сказать, сколько у российских кафиров есть "Ланцетов", однако их работа на фронте может быть попыткой российского командования отреагировать на поставки Украине так называемых "летучих джавелинов" — Switchblade 600.




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Источник: https://www.businessinsider.de/politik/deutschland/steckt-russland-dahinter-bundeswehr-stuetzpunkt-an-dem-ukrainische-soldaten-ausgebildet-werden-mit-drohnen-ausspioniert/
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