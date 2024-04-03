В Германии задержан контейнеровоз из России: перевозил подсанкционную древесину и уран

Российский контейнеровоз Atlantic Navigator II после задержания в марте до сих пор не может покинуть немецкий порт Росток. Оказалось, что на борту судна находятся товары из России, находящиеся под санкциями Европейского Союза. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на немецкое издание Norddeutsche Neueste Nachrichten.

В Германии задержан контейнеровоз из России. Фото из открытых источников

Корабль "Atlantic Navigator II" шел под флагом Маршалловых островов из России и направлялся в Соединенные Штаты. Контейнеровоз не планировал останавливаться в ЕС, однако из-за поломки винта вынужденно зашел в порт в Германии.

Несмотря на то, что винт смогли отремонтировать, судно остается в Германии. Как сообщают немецкие СМИ, корабль проверили таможенники и обнаружили на нем 251 контейнер с российской древесиной и находящимся под санкциями ЕС обогащенным ураном. Таким образом, Германия запретила дальнейшую транспортировку товаров, вероятно, принадлежащих российскому олигарху.

Российская компания, владелица грузового судна с флагом Маршалловых островов подала в суд, чтобы оспорить запрет и разрешить контейнеровозу покинуть Германию, однако в ЕС отклонили заявление из РФ.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что, несмотря на войну в Украине и санкции Запада, в России миллиардеры обогатились и нарастили свое состояние.

Также "Комментарии" писали о попавшем под санкции российском пилоте Формулы-1, который через суд смог обжаловать их. С россиянина сняли все запреты, несмотря на то, что его отец влиятельный российский олигарх и находится в кругу приближенных к Путину.