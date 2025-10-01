В земле Шлезвиг-Гольштейн на севере Германии зафиксировали подозрительные полеты дронов над стратегическими объектами.

В Германии зафиксировали массовые полеты дронов над критической инфраструктурой

Как сообщает издание Spiegel, в ночь на 26 сентября несколько беспилотников пролетели над верфью в Киле, а затем были замечены в университетской клинике, электростанции, здании местного парламента и даже нефтеперерабатывающего завода, снабжающего аэропорт Гамбурга топливом.

Согласно внутренним документам власти, дроны двигались "параллельными курсами", что может говорить о попытке картировать местность. Подобные инциденты произошли и в соседней земле Мекленбург-Передняя Померания: в Занице и Ростоке дроны пролетали над военными объектами, а в порту Росток полиция заметила несколько крупных квадрокоптеров весом более 2,5 кг, которые летали "координированно".

Кто стоит за полетами, пока неясно. Но эксперты отмечают сходство с серией недавних инцидентов в Дании, где из-за дронов временно прекращали работу аэропортов. Там власти не исключают российского следа.

На фоне этих событий министр внутренних дел ФРГ Александр Добриндт заявил об "увеличившейся угрозе безопасности Германии" и анонсировал создание центра по противодействию беспилотникам. В Бундестаге также готовят закон, позволяющий армии сбивать подозрительные дроны за пределами военных объектов.

